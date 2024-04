Un paso atrás muy malo

Creado: Actualizado:

Vale. Podemos ver el vaso medio lleno y hacer todas las cuentas de la lechera posibles. Se gana al Europa el domingo (12.00) en el Camp d’Esports y va el Badalona Futur, que sigue su caída en picado con cuatro derrotas consecutivas, y le gana al Hércules. Y ya está, de nuevo líderes. Como diría el viejo Scrooge en Cuentos de Navidad, de Charles Dickens, ¡Paparruchas!. La verdad es que el futuro Lleida CF no supo o no pudo pasar del empate en Les Fontetes de Cerdanyola ante un rival que también se jugaba la permanencia y no lo pareció, pero ¡allá ellos!. Los de Viadero sí que se jugaban el ascenso directo y dilapidaron sus opciones, para desespero de los cerca de doscientos seguidores que se desplazaron para animarlos. El caso es que ya no pueden fallar en las últimas dos jornadas. Ahora el afortunado en esta especie de Dragon Khan en que se ha convertido el liderato en este grupo tercero de la Segunda RFEF, son los alicantinos. Sin opciones, más allá del play off, no hace nada, vuelven a ser primeros sumando doce de los últimos doce puntos. El Lleida, sí, todavía tiene posibilidades de ascender directamente, al Europa le queda aún un comodín, mientras Badalona y Sant Andreu parecen condenados a jugársela en la ruleta de las eliminatorias a doble partido. Pero, en fin, cada uno hace sus cuentas como quiere o puede y mucho nos tememos que hasta el choque de dentro de dos semanas en el Rico Pérez no se sabrá nada cierto. O sí.