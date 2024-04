Un pas enrere molt dolent

Creat: Actualitzat:

Val. Podem veure el vas mig ple i fer totes les elucubracions possibles. Es guanya l’Europa diumenge (12.00) al Camp d’Esports i va el Badalona Futur, que segueix la seua caiguda en picat amb quatre derrotes consecutives, i perd amb l’Hèrcules. I ja està, de nou líders. Com diria el vell Scrooge a Conte de Nadal, de Charles Dickens, “rucades!”. La veritat és que el futur Lleida CF no va saber o no va poder passar de l’empat a les Fontetes de Cerdanyola davant d’un rival que també es jugava la permanència i no ho va semblar, però allà ells! Els de Viadero sí que es jugaven l’ascens directe i van dilapidar les seues opcions, per a desesperació dels prop de dos-cents seguidors que es van desplaçar per animar-los. El cas és que ja no poden fallar en les últimes dos jornades. Ara els afortunats en aquesta espècie de Dragon Khan en què s’ha convertit el liderat al grup tercer de la Segona RFEF, són els alacantins. Sense opcions, més enllà del play-off, no fan res, tornen a ser primers sumant dotze dels últims dotze punts. El Lleida, sí, encara té possibilitats d’ascendir directament, a l’Europa li queda encara un comodí, mentre que Badalona i Sant Andreu semblen condemnats a jugar-s’ho a la ruleta de les eliminatòries a doble partit. Però en fi, cadascú fa els seus comptes com vol o pot i molt ens temem que fins al xoc d’aquí a dos setmanes al Rico Pérez no se sabrà res del cert. O sí.