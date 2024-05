Aquestes són les principals empreses i entitats lleidatanes beneficiàries dels Next Generation

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El departament d'Economia d'Hisenda ha publicat un visor interactiu amb informació de l’impacte real d’aquests fons a Catalunya, que mostra com un total de 5.389,5 milions d’euros dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) s’han distribuït entre 52.461 beneficiaris, fins al tancament de febrer del 2024. Concretament, 12.439 empreses catalanes han captat 2.748,4 milions (un 51% del total); 663 corporacions locals han rebut 1.087,5 milions (un 20%); 237 centres de recerca i/o formació han estat beneficiaris de 984,7 milions (un 18%); i 976 entitats sense ànim de lucre i del tercer sector han estat perceptors de 270,9 milions (un 5%). A més, 169,3 milions (un 3%) han anat a parar a 38.021 particulars i 123 milions (un 2%) s’han distribuït entre 125 altres entitats del sector públic.

Economia també ha publicat un 'top 100' amb els principals receptors de Next Generation a Catalunya, entre els quals es troben diverses empreses amb seu al territori lleidatà i una administració pública de Ponent. Així, entre els 100 principals beneficiaris de les subvenciones europees es troben l'ajuntament de Lleida, amb 25,5 milions d'euros; l'empresa Alier, que té planta a Rosselló, amb 7,7 milions d'euros; Corporació Alimentària Guissona, amb 6,2 milions; Avícola de Lleida, amb 5,1 milions; o Teresa Carles Manufacturing, amb seu a Bell-lloc d'Urgell, amb 4,3 milions. D'entre les entitats sense ànim de lucre i entitats del tercer sector en destaca una lleidatana, la Fundació Privada Agropequària de Guissona, amb 11,1 milions d'euros.

El visor interactiu

Els fons rebuts per les corporacions locals i per les entitats del sector públic revertiran a la societat en forma de licitacions per contractar serveis i executar projectes d’interès comunitari. Així doncs, aquesta inversió no només promourà la millora de les infraestructures locals i els serveis públics, sinó que també servirà per estimular l’activitat econòmica dels municipis, segons el Economia.