Colpegen i donen puntades a la cara a un jove en una baralla al Barri Antic de Lleida

Els Mossos d’Esquadra investiguen la brutal agressió que va patir un jove dimecres al vespre al carrer Arajol, al Barri Antic. En la pallissa, que va ser gravada per un testimoni, es pot veure com un dels agressors noqueja d’un cop de puny la víctima per, a continuació, clavar-li una puntada a la cara. La víctima, que va quedar semiinconscient, va patir ferides al llavi i una possible fractura del nas.

Els fets van tenir lloc al voltant de les 20.45 hores de dimecres al carrer Arajol. Per causes que es desconeixen, cinc joves s’estaven discutint i llavors es va iniciar una baralla entre dos d’ells –un sense samarreta i un altre amb una jaqueta blava. Els altres implicats els separen i sembla que ja no va a més.

Tanmateix, aquests dos tornen a barallar-se i es claven diversos cops de puny. És llavors quan un tercer implicat –vestit de negre– noqueja d’un cop de puny el jove vestit amb la jaqueta blava, que cau desplomat a terra. A continuació, li dona una puntada de peu a la cara –que el deixa completament atordit– i se’n va del lloc.

Un altre dels nois s’adreça a la víctima i intenta reanimar-lo. Patrulles dels Mossos d’Esquadra van acudir al lloc després de ser alertats i van prendre declaració a la víctima, que va haver de ser atesa de les lesions.

La policia catalana va obrir una investigació per poder localitzar i detenir els dos autors de l’agressió i per a això disposaven de l’enregistrament que va fer un testimoni, segons va indicar un portaveu dels Mossos.

Per una altra banda, es preveu que avui passin a disposició els quatre homes detinguts dimecres a la matinada per una batalla campal entre dos grups a la Mariola en la qual fins i tot van haver d’intervenir els antiavalots (vegeu SEGRE d’ahir). Un home de quaranta-cinc anys va ser apunyalat i va haver de ser atès a l’Arnau de Vilanova ja que va necessitar punts de sutura. A més, un dels grups implicats en l’aldarull ja hauria abandonat el barri. Els Mossos i la Urbana han incrementat la vigilància a la zona.