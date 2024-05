Creado: Actualizado:

Ha llegado la hora de la verdad. Tras una fase regular agotadora, con 34 partidos y más de 30.000 kilómetros encima, llega el esperado play off, una eliminatoria al mejor de cinco partidos que decide qué equipos llegan a la Final Four, que a su vez decide el segundo equipo que asciende a la ACB. En realidad, todo lo que se ha hecho hasta ahora solo ha servido para establecer las posiciones finales, y todo queda a expensas de cinco partidos en los que se decide la suerte de los 8 equipos clasificados.¿Es justo este sistema de ascenso por medio de un play off, invento típicamente americano? Hay opiniones para todos los gustos. Los que están en contra creerán que sería más justo que ascendieran los dos primeros clasificados de la liga regular. Los que están a favor defienden que es una forma de mantener el interés y la incertidumbre hasta el final. De hecho, que el equipo que acabe noveno tenga posibilidades de ascender resulta como mínimo discutible. Y llegado a este punto debemos centrarnos en “nuestro play off”. Después de un final de fase regular impresionante, en el que el ICG Força Lleida ha encadenado nueve victorias seguidas y alcanzado las 26 totales, el equipo se presenta con las máximas opciones de clasificarse para la ronda definitiva y de conseguir el ascenso, pues está demostrando que es el equipo que llega mejor y más fuerte a la fase definitiva de la temporada. Después de un complicado final de jornada, será el Alicante nuestro rival en el play off que comienza la próxima semana. Desde el punto de vista estadístico, es el mejor rival que nos podía tocar. Es el único de los posibles rivales al que el Força Lleida ha ganado los dos partidos, tanto en Alicante como en Lleida. En definitiva, la suerte está echada.