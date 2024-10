Creado: Actualizado:

Tras la finalización de la quinta jornada y totalmente consciente de que todavía puede sonar algo prematuro, me parece un buen momento para exponer las preguntas que probablemente muchos aficionados del Hiopos Lleida nos hemos hecho en este arranque de competición. Durante los últimos años, para ver un partido de ACB nos teníamos que desplazar a otras localidades, ahora tenemos la posibilidad de verlo en directo, y en nuestra ciudad, todo un lujo. Pero ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Estamos preparados para dar continuidad a este proyecto o se trata de flor de un verano? Todos sabemos que la ACB no tiene nada que ver con la LEB –actualmente rebautizada como Primera FEB–. Ahora el Lleida juega en una de las mejores ligas del mundo. Se ha construido un equipo para jugar, pero ¿Podrá ser un equipo para competir? ¿Conseguirá ser un rival a tener “Encuentra” durante toda la competición?Claro está que la afición ha puesto toda la carne en el asador, dispuesta no solo a llenar el pabellón sino a empujar al equipo sin limitaciones, desplazándose a Zaragoza e incluso Málaga.Estamos pues de acuerdo que la ilusión es palpable, pero ¿existe una planificación para este proyecto? ¿Tenemos cubiertas todas las posiciones? ¿Nos hemos fijado metas? Y si así es, ¿Cuáles son?, ¿Podemos soñar? En mi opinión, se ha hecho lo más difícil: ascender, ahora toca continuar. Ayer en Lugo, ante un rival que puede ser muy importante, conseguimos la primera fuera de casa; los triples, el carácter, la ilusión de un equipo son los ingredientes principales que se servirán esta temporada. Tocará seguir respondiendo a otras preguntas a medida que esta avance.