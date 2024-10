Creat: Actualitzat:

Després de l’acabament de la cinquena jornada i totalment conscient que encara pot sonar a cosa prematura, em sembla un bon moment per exposar les preguntes que probablement molts aficionats de l’Hiopos Lleida ens hem fet en aquesta arrancada de competició.Durant els últims anys, per veure un partit d’ACB ens havíem de desplaçar a altres localitats, ara tenim la possibilitat de veure-ho en directe, i a la nostra ciutat, tot un luxe. Però a què ens estem enfrontant? Estem preparats per donar continuïtat a aquest projecte o es tracta de flor d’un estiu? Tots sabem que l’ACB no té res a veure amb la LEB –actualment rebatejada com a Primera FEB.Ara el Lleida juga en una de les millors lligues del món. S’ha construït un equip per jugar, però podrà ser un equip per competir? Aconseguirà ser un rival a tener Encuentra durant tota la competició?És clar que l’afició ha posat tota la carn a la graella, disposada no només a omplir el pavelló sinó a empènyer l’equip sense limitacions, desplaçant-se a Saragossa i fins i tot a Màlaga.Estem doncs d’acord que la il·lusió és palpable, però existeix una planificació per a aquest projecte? Tenim cobertes totes les posicions? Ens hem fixat metes? I si així és, quines són?, Podem somiar? Segons la meua opinió, s’ha fet el més difícil: ascendir, ara toca continuar.Ahir a Lugo, davant d’un rival que pot ser molt important, vam aconseguir la primera fora de casa; els triples, el caràcter, la il·lusió d’un equip són els ingredients principals que se serviran aquesta temporada. Tocarà continuar responent altres preguntes a mesura que aquesta avanci.