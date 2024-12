¿Qué dicen las estadísticas?

Creado: Actualizado:

Este fin de semana se juega la Minicopa Endesa. Se trata de una competición donde la base de los equipos de ACB se concentra para jugarse seis plazas para ir a la fase final, que se celebrará paralelamente a la Copa del Rey.Si vamos más allá, es la ilusión del futuro jugador, aquí las estadísticas no importan, los entrenadores ya sabemos que darán el 105% de sus capacidades. El trabajo del banquillo es frenar el exceso y tranquilizar el ímpetu de estos jugadores de 13 años, todos ellos con las ganas de triunfar y llegar a ser jugadores del primer equipo del club.Sin embargo, ¡qué diferente al primer equipo! Con los años, la ilusión se diluye y las estadísticas pasan a ser el pilar del juego. Y si miramos estadísticas, ¿qué está pasando?Hasta el inicio de la jornada 10, somos el equipo que más balones recupera de la Liga, pero también uno de los que más pierden. De los últimos en el ránking de tapones, uno de los equipos que más tiran de 3 puntos y el que menos tira de 2. También de los últimos en rebotes defensivos y de los 6 mejores en rebotes ofensivos. Podemos, pues, apuntar que el estilo del Hiopos Lleida es jugar rápido. Para conseguirlo, se deben tener jugadores capaces de seguir un ritmo elevado. No obstante, este hecho también puede llegar a comportar desequilibrios.Con respecto al Lleida, necesitamos ajustar el juego, la idea de ser agresivos, castigar en transición y defender líneas altas es necesario ya que intimidadores no somos y hasta ahora dentro de la zona hemos tenido las de perder. A día de hoy, somos el equipo que tenemos, la liga es larga y los errores no se perdonan. Nos toca, pues, intentar jugar nuestra partida, jugar con blancas y desde el banquillo luchar por alcanzar este equilibrio.