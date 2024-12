Què diuen les estadístiques?

Creat: Actualitzat:

Aquest cap de setmana es juga la Minicopa Endesa. Es tracta d’una competició en la qual la base dels equips d’ACB es concentra per jugar-se sis places per anar a la fase final, que se celebrarà paral·lelament a la Copa del Rei.Si anem més enllà, és la il·lusió del futur jugador, aquí les estadístiques no importen, els entrenadors ja sabem que donaran el 105% de les seues capacitats. El treball de la banqueta és frenar l’excés i tranquil·litzar l’ímpetu d’aquests jugadors de tretze anys, tots ells amb les ganes de triomfar i arribar a ser jugadors del primer equip del club.Tanmateix, que diferent del primer equip! Amb els anys, la il·lusió es dilueix i les estadístiques passen a ser el pilar del joc. I si mirem estadístiques, què està passant?Fins a l’inici de la jornada 10, som l’equip que més pilotes recupera de la Lliga, però també un dels que més en perden. Dels últims en el rànquing de taps, un dels equips que més tiren de 3 punts i el que menys tira de 2. També dels últims en rebots defensius i dels 6 millors en rebots ofensius. Podem, doncs, apuntar que l’estil de l’Hiopos Lleida és jugar ràpid. Per aconseguir-ho, s’han de tenir jugadors capaços de seguir un ritme elevat. No obstant, aquest fet també pot arribar a comportar desequilibris.Respecte al Lleida, necessitem ajustar el joc, la idea de ser agressius, castigar en transició i defensar línies altes és necessari ja que intimidadors no som i fins ara dins de la zona hem tingut les de perdre. A dia d’avui, som l’equip que tenim, la lliga és llarga i els errors no es perdonen. Ens toca, doncs, intentar jugar la nostra partida, jugar amb blanques i des de la banqueta lluitar per aconseguir aquest equilibri.