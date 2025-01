Este Lleida quiere pero no puede y no pasa del empate

Creado: Actualizado:

Decididamente no pudo ser. Cuando el Lleida lo tenía todo de cara para afianzarse en el play off y hasta soñar con el segundo puesto, según fueran los resultados de la jornada, no pasó del empate ante un Ibiza Islas Pitiusas amenazado por el descenso. Los de Marc Garcia lograron adelantarse por dos veces en el marcador pero sus despistes defensivos, un clásico ya en esta temporada, consiguieron que dos de los tres puntos en juego volasen hasta las Baleares. Dicho esto, convendría reflexionar en el hecho de que comienza a ser ya preocupante la sangría de puntos del presente ejercicio en el Camp d’Esports: De los 30 posibles solo ha sumado 16, prácticamente el 50 por ciento con cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. Y no solo eso, de esos diez partidos jugados en tan solo tres ha conseguido mantener su portería a cero. Esta vez, un fuera de banda a favor con pérdida de balón propició el primer gol de los isleños y un córner mal defendido el segundo que supuso el 2-2 definitivo en la recta final del encuentro, que tampoco registró una gran entrada de aficionados. Los de siempre y para de contar. Este Lleida, quiso, sí, pero no pudo. Superó un discreto inicio y se fue al descanso con ventaja en el marcador, pero después el técnico no acertó con los cambios y fue de más a menos. Todo lo contrario de lo que le pasó al Ibiza hasta el punto de que, por un momento, se temió lo peor. Con todo, el equipo sigue ahí. Por cierto, excelente detalle del Lleida CF con el compañero y amigo Antoni Ballesté, fallecido esta semana. No estuvo en este club, ni en el anterior Lleida Esportiu, pero sí que dedicó tiempo y esfuerzos en la Unió Esportiva Lleida, coincidiendo con su etapa más gloriosa, como portavoz, jefe de prensa y responsable de protocolo. El minuto de silencio antes del partido merece todo nuestro aplauso.