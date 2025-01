“Pereiraína” a medias

Creado: Actualizado:

Santiago Bernabéu, el legendario presidente del Real Madrid, hizo popular, en su tiempo, cuando las cosas no iban como él deseaba, bajando al vestuario y escenificando lo que se vino a denominar “santiaguina” que los ponía a todos firmes. La cosa funcionaba y los blancos sacaban adelante el partido. Este semana Luis Pereira, el presidente azul, al que no le gusta cómo están yendo las cosas, les leyó la cartilla a los suyos a través de “X”, su canal de comunicación favorito, para que los de Marc García espabilasen en el Estadio Balear ante un rival directo. Al Lleida le sobró el añadido. Tenía los tres puntos en el bolsillo pero el Atlético Baleares acabó empatando. O sea que la “pereiraína”, pronunciada desde la distancia porque el máximo mandatario ya ha dicho que de momento no va a pisar el Camp d’Esports, funcionó, sí, pero solo a medias. Otro empate que deja un sabor agridulce. Se pudo ganar, sin duda, pero también perder. El Lleida, a falta de que se complete la jornada, sigue en play off pero no recorta distan cias en el inicio de una segunda vuelta durísima. El domingo jugará en Cornellá para recibir posteriormente al líder Sant Andreu en el Camp d’Esports y desplazarse a la Nova Creu Alta posteriormente. Y además viendo cómo cayó lesionado uno de los fichajes de invierno, Sergio Buenacasa, y la cosa parece ser de gravedad.