‘Pereiraïna’ a mitges

Santiago Bernabéu, el llegendari president del Reial Madrid, va fer popular, en el seu temps, quan les coses no anaven com ell desitjava, baixant al vestidor i escenificant el que es va venir a denominar “santiaguina” que els posava a tots ferms. La cosa funcionava i els blancs tiraven endavant el partit. Aquest setmana Luis Pereira, el president blau, a qui no li agrada com estan anant les coses, els va cantar la canya als seus a través d’X, el seu canal de comunicació favorit, perquè els de Marc Garcia espavilessin a l’Estadi Balear davant d’un rival directe. Al Lleida li va sobrar l’afegit. Tenia els tres punts a la butxaca però l’Atlètic Balears va acabar empatant. O sigui que la pereiraïna, pronunciada des de la distància perquè el màxim mandatari ja ha dit que de moment no trepitjarà el Camp d’Esports, va funcionar, sí, però només a mitges. Un altre empat que deixa un sabor agredolç. Es va poder guanyar, sens dubte, però també perdre. El Lleida, a falta que es completi la jornada, segueix en play-off però no retalla distàncies en l’inici d’una segona volta duríssima. Diumenge jugarà a Cornellà per rebre posteriorment el líder Sant Andreu al Camp d’Esports i desplaçar-se a la Nova Creu Alta posteriorment. I a més veient com va caure lesionat un dels fitxatges d’hivern, Sergio Buenacasa, i la cosa sembla de gravetat.