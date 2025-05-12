¡Feina feta!

Creado: Actualizado:

Hasta qué punto un cambio en la dinámica de un equipo puede transformar el rumbo de la temporada? En mi opinión, el partido que jugamos en marzo en A Coruña alejaba la permanencia en la ACB y, con ello, la ilusión de una ciudad. Sin embargo, tras tocar fondo, un cambio en el juego, la entrada de Batemon y el milagro en Granada iluminaron el futuro.

La situación actual difiere mucho de lo vivido a principios de marzo. A falta de 4 partidos y con la permanencia asegurada, ya podemos pensar en la temporada futura. Hemos pagado el peaje de ser unos novatos y ahora hay que plantearse qué queremos y donde nos gustaría estar sin, por supuesto, olvidarnos de jugar estas últimas jornadas sin presión y disfrutando. El objetivo de este año está alcanzado.

A punto de finalizar la temporada es momento de reflexión y me gustaría mencionar aquello que más especial hace al Hiopos Lleida: su afición. Y que ayer, en el Palau Blaugrana, al finalizar el partido lo volvió a demostrar. La comunión que existe entre los aficionados y los jugadores es el ingrediente principal que empuja al equipo en momentos duros y a la que los rivales temen y admiran a partes iguales. De las once victorias, ocho han sido en casa. Y no solo eso, los medios de comunicación que han visitado el Barris Nord también subrayan su importancia y, por encima de todo, la confianza que la afición siempre ha depositado en el equipo, incluso cuando pintaban “bastos”.

Con la tranquilidad que supone jugar sin presión y con una ciudad entregada a su equipo, el club debe pensar y empezar a moldear los objetivos con los que quiere jugar la siguiente temporada, una buena planificación permitirá aspirar, incluso, a soñar más alto.