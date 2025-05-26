Creado: Actualizado:

Último partido en el Barris Nord como colofón a la brillante temporada que el Hiopos Lleida ha brindado a su afición en su debut en la ACB. El condicionante de haber logrado el objetivo de la permanencia a falta de 4 jornadas, junto con el potente rival de turno con algún objetivo aún que cumplir, supuso una despedida agridulce como broche final.

A falta de la última jornada en Fontajau (por cierto, el presidente del Granada ya no será necesario que dude del fair play del Lleida), la dirección deportiva y el entrenador deben ponerse en marcha para mejorar el equipo de cara al próximo curso. Bien es cierto que cuando un equipo asciende, su primera temporada no está exenta de dificultades. Necesidad de renovar casi la totalidad de la plantilla, de un aumento sustancial del presupuesto y cambios estructurales en el club, sin olvidar que en algunas ocasiones se recibe un menor respeto arbitral. Una vez superado con nota el debut, es momento de plantearse la consolidación. Para ello es necesario fortalecer todas las áreas.

En la deportiva, ahora se dispone del tiempo necesario para corregir errores en posiciones que son determinantes en el baloncesto moderno. Es necesaria la figura de un director de juego con experiencia en la Liga que controle el ritmo y que sea capaz de hacer mejor a sus compañeros. Incorporar a un pívot grande con intimidación es también primordial. Lleida ha sufrido mucho cuando se ha enfrentado a equipos que cuentan con este perfil. Y es que contar con jugadores determinantes en la posición de uno (base) y cinco (center) suponen un salto de calidad que permite competir en igualdad de condiciones con la gran mayoría de los equipos. Llega el momento de armarse y, cuanto más, mejor.