Nada, que no hay manera

Lo comenzamos comentando casi de broma, como una anécdota del juego, pero pasan las jornadas, cinco ya, y la cosa ya tiene otro cariz. La denominada maldición del Camp d’Esports comienza ya a ser inquietante. Ninguno de sus tres inquilinos ha conseguido todavía sumar los tres puntos en juego, pero es que ni AEM, Atlètic Lleida, y Lleida CF tampoco han ganado a domicilio y ahí los tienen, los tres en zona de descenso. Los de Gabri García no aprovecharon el ‘subidón’ de clasificarse para las semifinales de la Copa Federaciòn (otra vez en el Camp d’Esports y ante el Ourense), pero sobre todo de jugar, en Doctor Fleming, ante un Primera en la Copa del Rey. Dinero para la tesorería y promoción mediática, aunque esa norma de la proximidad geográfica, aprobada a última hora, restará morbo al sorteo de hoy mismo, porque en el bombo solo estarán para vérselas con los leridanos, Girona, Espanyol, Mallorca u Osasuna. El caso es que, yéndonos ya a la Liga, la cosa comenzó bien. En los primeros compases de la segunda mitad, el Atlètic Lleida logró adelantarse en el marcador. Lo más difícil ya estaba hecho, pero de nuevo aparecieron las dudas, las indecisiones, las malas salidas de balón y las pérdidas ante el filial gerundense que, al final, acabó empatando en los últimos minutos. Esta vez no hubo el gol en el añadido, como ya ocurriera ante el Torrent y Terrassa, con el que soñaban los aficionados. Habrá que seguir intentándolo.