S abe mal escribirlo pero es lo que hay. El devenir de este errático Atlètic Lleida por, para ellos, inédita Segunda RFEF, habría que ubicarlo, al menos por el título, más en el clásico de la literarura fantástica “La historia interminable” de Michael Ende, que no en el también clásico del cine espectáculo, con base bíblica religiosa, del Hollywood de los 60, “La historia más grande jamás contada” , dirigida a seis manos por George Stevens, David Lean y Jean Negulesco con todo el star system disponible en esos momentos. Los de Gabri siguen sin levantar cabeza, y la agónica victoria de hace siete días ante el Andratx parece ahora más una casualidad que no un paso adelante en la competición. Así que en el Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva del Valencia en Paterna cosechó una nueva derrrota, por la mínima, pero que pudo ser una goleada de no ser por, una vez más, la excelente actuación de Pau Torres. Frágiles atrás, sin capacidad de construcción, y perdonando demasiado en ataque, el balance de los leridanos, tras doce jornadas disputadas, no invita al optimismo. Y más cuando la derrota se produce ante un rival directo para la salvación que, evidentemente, aunque con margen aún, ya menos, la verdad, para reaccionar, queda cada vez más lejos. Se acerca la apertura del mercado de invierno, que muchas veces no resuelve nada, pero habrá que entrar en él para intentar salvar lo que va camino de ser irremediable.