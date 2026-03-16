Ya resulta muy cansino

Creado: Actualizado:

Comienza a resultar cansino, muy cansino comentar el encadenado de malos resultados del Atlètic Lleida. Ojo, que si tuviéramos que hacerlo con los del Lleida CF, sería exactamente lo mismo. Los dos equipos van superando jornadas que les acercan cada vez más al descenso. Es escribir la crónica de una muerte anunciada. En el Estadio Balear los de Cappont cosecharon una nueva derrota. Nada que objetar. El equipo de Jordi López, como antes pasaba con el de Gabri Garcia, no reacciona. Ni con las incorporaciones invernales reaccionan. Cada contratiempo se le hace una tarea homérica, insuperable. Repetimos lo mismo desde hace semanas. Hay que ir ya aceptando lo irremediable y pensar en la próxima temporada, unos en Tercera RFEF y los otros en Elit. Y luego ya comienza a ser igualmente cansino las excusas los los entrenadores y jugadores en la sala de prensa: “merecíamos más, hubo mala suerte, la presión nos puede, el descenso bloquea a los jugadores, entrenamos mejor que jugamos...”, y añadan lo que ustedes quieran, pero el caso es que siempre se analizan derrotas o, como mucho, empates que tampoco ayudan cuando de lo que se trata, dadas las circunstancias, es sumar de tres en tres.

PD Una nueva jugada maestra de Marc Torres. Personarse en el juicio de este miércoles contra Albert Esteve. Si le sale bien la jugada, el club puede quedar exonerado de tener que rascarse el bolsillo como responsable civil subsidiario.