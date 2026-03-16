Tocará sufrir

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Pues parece que no será tan fácil mantenernos en la ACB. Cuando a finales del mes de enero el Burgos caía en el Barris Nord (73-72), quien más quien menos daba por asegurada la permanencia. Granada y Burgos quedaban descolgados en la cola de la clasificación, se contabilizaban ocho victorias en 17 jornadas, tras encadenar dos importantes triunfos en Tenerife y Gran Canaria, y con cuatro victorias más el objetivo estaría cumplido. Incluso los más optimistas apuntaban a la posibilidad de acabar entre los ocho primeros y poder disputar el play off por el título. Solo cinco jornadas después, en las que se han encadenado cinco derrotas, las perspectivas son diferentes. Y no solo por los cinco partidos perdidos, sino porque el Burgos, que parecía desahuciado, ha ganado tres de los últimos cuatro encuentros, e incluso ha salido de las posiciones de descenso.

De todas formas, no creo que debamos ser excesivamente pesimistas. De las cinco últimas derrotas, tres han llegado en pistas de equipos Euroliga como son Valencia, Baskonia y Real Madrid. Las otras son más preocupantes, puesto que se produjeron frente a Manresa y Girona en el Barris Nord. La “suerte” es que, a partir de ahora, la mayoría de rivales son de “nuestra liga”, o sea de equipos que ocupan la parte baja de la clasificación. Dejando aparte a Joventut, Tenerife, Barça, Bilbao y Unicaja, el resto de rivales también lucharán por la salvación. Han de visitarnos Gran Canaria y Andorra, y debemos viajar a Zaragoza, Lugo, Granada y Burgos. Y ahí estará seguro nuestra permanencia. El entrenador Gerard Encuentra aseguraba la semana pasada que “el objetivo es la permanencia” y que seguramente nos habíamos creado unas perspectivas demasiado irreales.