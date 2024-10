Creado: Actualizado:

Ja des de petit m’han apassionat les biblioteques. A l’època escolar i universitària –sense internet– m’hi vaig passar moltes hores cercant informació, preparant treballs i exàmens. En els darrers anys, degut al fet de presentar el llibre Sabó de casa de M. Vendrell per més d’una cinquantena de poblacions, he tornat a gaudir del món de les biblioteques, millor dit, del món de les bibliotecàries. I dic bibliotecàries perquè la immensa majoria de la gent que dirigeix aquests espais de cultura són dones. L’evolució que he viscut de la vida a les biblioteques és molt gran. Al començament, quan vaig començar a anar-hi, eren poc més que grans magatzems de llibres, on s’estava més pendent de cridar l’atenció per demanar silenci que de recomanar un llibre. Ara la tasca que fan les bibliotecàries és impressionant i especialment les que treballen en els pobles petits. Crec que no se’ls pot agrair prou la feina de dinamització i promoció cultural, de foment del debat, de l’intercanvi d’idees i de socialització que fan en els seus espais. Sovint els titulars de la cultura se l’emporten els grans noms mediàtics, però les que realment mereixen un titular són les persones que des dels seus llocs de treball fan una tasca imprescindible a nivell cultural i social arreu del país. Però no tothom ho veu i ho valora igual. Aquí els deixo una anècdota de quan era director de l’EOI de Lleida com a exemple: a l’equip directiu vàrem apostar molt fort per fer de l’espai de la biblioteca un lloc de referència dins de l’escola i també per a la ciutat. Per aconseguir un nivell òptim de qualitat vàrem contractar el servei d’una bibliotecària professional. En poc temps la biblioteca i el servei que oferia van passar a ser valorades com a “excel·lents” per part de l’alumnat en les enquestes que fèiem cada final de curs. Vagi aquí el meu reconeixement a la gran feina feta durant molts anys per Silvia Sansa a l’EOI de Lleida. Doncs malgrat aquest èxit, vaig rebre unes bronques i amenaces d’obrir-me expedient per part del Departament d’Educació que només la sort i els relleus de càrrecs varen fer oblidar. Segons ells, no estava previst a la normativa que una EOI tinguis un servei professional de bibliotecària.. Mai els vàrem fer cas. Llarga vida a les biblioteques i a les bibliotecàries!