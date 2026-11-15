Cuando los datos cambian el liderazgo

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Durante mucho tiempo, la conversación sobre el liderazgo en las empresas ha vivido de percepciones. Se habla de jefes que “conectan” o “no conectan”, de directivos a los que “les falta algo” en la gestión de personas, de equipos que funcionan sin que nadie sepa muy bien por qué. Las decisiones de desarrollo directivo se toman con impresiones acumuladas y, en el mejor de los casos, con encuestas de clima que miden el resultado, pero no la causa.

Llamémosla Laia. Directora de recursos humanos de una empresa industrial, debía proponer al comité de dirección quién ocuparía una jefatura de área. Dos candidatos serios, dos opiniones enfrentadas. “Es un líder nato”, decía uno. “Se le nota poco con la gente”, replicaba otro. La reunión duró hora y media y acabó como casi todas: gana quien habla más fuerte o quien tiene más afinidad con la dirección. Nadie había mirado un solo dato sobre cómo lideraba ninguno de los dos.

Las percepciones tienen un límite evidente: no se pueden comparar, no se pueden transferir y no permiten intervenir con precisión. Saber que alguien “no conecta bien” no sirve para diseñar un plan de mejora. Es como decirle a un paciente que “no tiene buen aspecto” sin haberle hecho una analítica. Sin diagnóstico no hay tratamiento posible.

Meses después, aquella empresa evaluó a todo su equipo directivo con criterios definidos, un instrumento validado y la mirada de sus propios equipos. Y cambiaron tres cosas.

La primera: la conversación dejó de ser personal y se volvió profesional. En lugar de debatir cómo es alguien, el comité empezó a hablar de cómo ejerce determinadas competencias. Uno de los directivos, que durante años había esquivado cualquier feedback, lo resumió así: “Si me hablas de mi escucha, puedo trabajarla. Si me dices que soy distante, solo puedo defenderme.”

La segunda: la organización ganó un lenguaje compartido. Todos hablaban de las mismas dimensiones y competencias, y las decisiones de promoción, formación o sucesión dejaron de depender de quién tenía más visibilidad. El candidato que “se notaba poco” resultó tener un perfil interpersonal sólido que nadie había sabido ver.

La tercera, quizá la más importante: los datos permitieron medir el impacto. Con una fotografía del antes y otra del después, el desarrollo directivo dejó de ser un gasto y pudo demostrarse como inversión. Y Laia pasó de ser quien propone formaciones a ser quien explica, con datos, qué liderazgo está construyendo la empresa.

Importa también cómo se evalúa. Un buen diagnóstico cruza la mirada de la persona con la de su equipo, porque la diferencia entre ambas, la brecha de autopercepción, suele ser el dato más revelador. Y baja del resultado global al competencial: no basta saber que alguien puntúa 6,8 sobre 10; hay que saber qué competencias tiene desarrolladas y cuáles debe trabajar.

Una herramienta para empezar mañana mismo, sin esperar a ningún software: antes de la próxima decisión de promoción, escribid tres competencias que exige el puesto y, para cada candidato, un hecho observable que las avale. Si solo hay opiniones, ya sabéis dónde está el problema. Y a los seis meses, volved a mirar: lo que se trabaja debe poder verse.

No se trata de reducir a las personas a un número, sino de dar al liderazgo la misma seriedad que damos a las cuentas. Detrás de cada decisión directiva hay personas que la viven, y mejorar a quien dirige es la vía más directa para mejorar la vida de quienes dependen de él. Es un cambio de cultura más que de herramientas.