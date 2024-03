Altaveu de paper

Creado: Actualizado:

Com ha de ser avui una revista només creada en format físic? Quin sentit té actualment una publicació semestral dedicada a explicar grans temes de Catalunya i el món? A quina mena de públic s’adreça una capçalera editada amb materials de gran qualitat que va més enllà de la informació dels diaris, però no és una revista acadèmica? M’he fet aquestes preguntes després de tenir a les mans la nova revista Horitzons de la Fundació Privada Horitzons 2050, de la qual, junt amb l’Antoni Gelonch i el Sebastià Petit, soc patró fundador. I si a més de tot això aquesta es fa des de Lleida, caldrà afegir-hi més preguntes específiques que tenen a veure amb el context polític i social en què es desenvolupa la creació i la difusió al nostre país. En primer lloc, la revista neix d’una entitat que té com a missió fomentar el debat i proposar accions que contribueixin al progrés econòmic, social, cultural i patrimonial lleidatà. Seguidament, poder somiar, veure, construir i, sobretot, explicar l’horitzó des de Lleida són els objectius de la publicació. I finalment, aquesta és una revista per llegir-la, però per damunt de tot per enaltir-nos. Les opinions, reflexions, assaigs, cròniques, reportatges, entrevistes, acompanyades d’excel·lents imatges, fotografies, il·lustracions.. demostren que no cal anar a Barcelona o lluny de les nostres fronteres per trobar grans publicacions. Tal com diu el seu director, Francesc Canosa: “És que Lleida esdevé capital de l’horitzó, de l’entremig, perquè aquí passa tot; els grans temes, debats, interrogants del país, del món, del futur, estan clavats aquí.” La supervivència econòmica d’Horitzons no hauria de ser un assumpte delicat. Hi ha subscriptors, suport d’administracions, però cal que el teixit empresarial lleidatà ens hi impliquem. El payback (rendibilitat de la inversió) és real, transparent i quantificable, i a més pretén progrés per al territori i benestar per al qui hi viu. La idea expressada per l’artista Joan Miró: “Només pot fer-se universal allò que es fa local” seria una manera molt coherent d’anticipar el futur que li espera a Horitzons. Ara és el moment d’apostar decididament per aquest projecte que pretén que Lleida tingui el protagonisme que li correspon i la posicioni en l’àmbit global que li pertoca.