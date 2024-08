El Pallars m’esborrona!

Creado: Actualizado:

Dissabte passat, a la plaça de Sorpe (les Valls d’Àneu), es va realitzar un concert molt especial dins del marc de la seva festa major d’agost. El líder d’Els Pets, Lluís Gavaldà, i el músic català Joan Pau Chaves ens delectaren, les prop de 300 persones que hi assistírem, amb l’espectacle “Sona la cançó”. En format acústic i amb gran complicitat, Gavaldà i Chaves repassaren algunes de les cançons més estimades de la seva trajectòria, tant pròpies com d’altres artistes que els han marcat. El concert va ser un viatge musical per melodies que anaven des dels Beatles fins a David Bowie, passant per Dylan i Springsteen, o fins i tot del mític Roberto Carlos, amb records divertits i molta emoció. Personalment, “Sona la cançó” és més que un simple concert; és una declaració d’amor a la música i a la vida. Gavaldà i Chaves han sabut desplegar la seva mestria i, sens dubte, aconsegueixen captivar el públic amb la seva personalitat i connexió amb l’audiència. A més d’aquest concert, Lluís Gavaldà també ha publicat un llibre que duu el mateix nom, que és un relat autobiogràfic de 60 cançons de grups que l’han marcat i enamorat. És un gran agraïment a l’enorme felicitat que li ha donat la música. Per a mi, que tothom que em coneix sap l’estima que tinc a Els Pets, el concert va resultar ser una experiència molt excepcional i plena d’emoció perquè es va realitzar al Pallars, que és el lloc que més carinyo li tinc del nostre territori. És lloable que en un paratge com són els municipis de les Valls d’Àneu facin un esforç enorme per captar públic a fi que els visitin i en coneguin millor les meravelles. El turisme de muntanya no només hauria de ser freqüentat pels esports (hivern i estiu), pel muntanyisme, per anar a buscar bolets o per les múltiples festes majors que s’hi fan i els concerts que s’hi programen (aquest estiu Esterri amb Buhos, Els Catarres a Rialp...). El Pirineu lleidatà ha de ser un lloc on gaudir d’experiències amb els amics i, sobretot, amb família. Cal que als membres més menuts se’ls eduqui a gaudir-lo. De la mateixa manera que els pares són els primers discjòqueis que tenim a la vida, els progenitors també han de ser els primers guies que ensenyin als petits a gaudir dels idíl·lics espais que tenim prop de casa nostra.