‘Organum habemus!’

Creado: Actualizado:

Molts de nosaltres en sentir música d’orgue immediatament pensem en l’Església i, efectivament, aquest ha estat el seu hàbitat d’ençà de fa molts anys. Cal remarcar que la seva presència en un temple no és merament ornamental, sinó que obeeix a una funció molt determinada. Avui en dia, desgraciadament, assistim a una decadència de la música litúrgica. Per molt que es facin lloables esforços per tal de disposar d’una música de qualitat, no podem comparar la situació actual amb la de segles enrere, quan l’avantguarda i el més selecte de la creació i interpretació musical es trobaven al servei de la casa de Déu. El clero sostenia i fomentava l’art musical i, també, en garantia l’aprenentatge. Però l’orgue, no obstant això, no sempre ha estat un instrument eclesiàstic. A Lleida, a partir de demà dia de Sant Miquel, tornarem a tenir el luxe de tenir un nou orgue en funcionament. La Seu Nova (Catedral dita per tothom) ja disposava de tres orgues d’ençà de la seva consagració l’any 1781. Tots tres instruments i tot el mobiliari del temple van ser calcinats durant la passada Guerra Civil, fins que Regiones Devastadas el 1958 va dotar-ne un de nou –de construcció semiindustrial i materials de baixa qualitat– que va donar servei fins al passat 2014. Ara, gràcies a la iniciativa de la Diòcesi i el Capítol de la Catedral (junt amb el suport econòmic d’institucions i particulars) Lleida disposarà d’un nou orgue fabricat el 1974 i donat per una fundació musical japonesa. Amb aquest nou aeròfon, Lleida ha d’aconseguir dinamitzar el seu ús i promocionar-ne el funcionament. Un orgue no ha de ser una peça exclusiva d’ús litúrgic. El patrimoni musical organístic fora de l’Església és extens i ara serà necessari buscar aliances amb entitats per tal de potenciar-lo. Un exemple en seria amb el Conservatori, que hauria de facilitar l’aprenentatge; o bé en altres entitats, com el que farem des de la Fundació Horitzons 2050. Volem treballar perquè regularment tinguem concerts amb altres instruments i veu. Desitjo que, a partir d’ara, totes aquestes peces que escoltarem amb estima del nou orgue ajudin a recuperar l’espai perdut d’aquests darrers anys, facin de Lleida una nova destinació musical i serveixin per gaudir de la millor música en un entorn excepcional.