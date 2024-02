Els malalts i la Quaresma

Creado: Actualizado:

Relaciono aquestes dues realitats perquè coincideixen en aquest diumenge la festa dels malalts amb motiu de la celebració de la Verge de Lourdes i l’inici de la Quaresma el dia 14, l’anomenat Dimecres de Cendra. Condició personal i situació temporal són els elements que em permeten fer una reflexió vàlida per a mi i per als qui la llegeixen o escolten.Parlem, en primer lloc, del temps de Quaresma. Prepara la festa central de l’any cristià, la Passió, Mort i Resurrecció de Jesucrist, durant quaranta dies escoltant la Paraula de Déu, celebrant els sagraments i participant de l’activitat caritativa de la comunitat eclesial. És una Quaresma diferent de la d’altres anys perquè alguna cosa ha canviat en la nostra existència. Fugim de la rutina o la repetició inconscient i mirem de donar a aquest temps la possibilitat d’examinar la pròpia vida i, amb la conversió, purificar allò negatiu i caminar per la senda que marquen les paraules de Jesucrist. Tan important és això que ja les lectures bíbliques del proper dimecres ens animen a viure amb autenticitat la pregària, el dejuni i l’almoina; que les practiquem de forma constant però sense ostentacions publicitàries i aparents davant dels altres, sinó amb l’absoluta convicció d’acomplir a la nostra vida els mandats de Crist. És un camí que relaciona el nostre ésser (dejuni), la nostra relació amb els altres (almoina) i la nostra relació amb Déu (pregària). Tot això de forma simultània, entrellaçant els tres àmbits i aprofundint cada dia més i millor en els aspectes que ens ajuden a créixer, a buscar Déu i a servir els nostres germans.Parlem també dels malalts. La comunitat eclesial treballa amb intensitat per atendre els malalts i les seves famílies durant tot l’any en la seva activitat ordinària. Però hi ha dues dates especialment significatives: la festa de la Mare de Déu de Lourdes i la Jornada del Malalt en el sisè Diumenge de Pasqua. Ens fixem ara en la primera per la gran devoció que manifesten molts malalts i familiars quan acudeixen en nombrosos pelegrinatges a aquella localitat del sud de França a demanar la intercessió de la Mare de Déu. A la nostra diòcesi comptem amb la institució de l’Hospitalitat de Lourdes, amb una Junta Directiva i membres voluntaris que amb entusiasme i generositat mantenen la proximitat amb els malalts i l’organització dels pelegrinatges, així com el record, els dies 11 de cada mes, d’una celebració a la Casa de l’Església. També comptem amb la Delegació de la Pastoral de la Salut que coordina l’atenció als malalts als centres hospitalaris i als diversos grups d’aquest sector pastoral que abunden en moltes parròquies. No podem oblidar la nostra gratitud als sanitaris i professionals que actuen en aquest món de la malaltia amb una dedicació admirable. Temps de covid, ara preocupació per la salut mental i sempre cuidant malalts i familiars.