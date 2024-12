Creado: Actualizado:

Sabeu que durant tot l’any el text que es publica a la premsa dels diumenges coincideix amb el que figura al FULL que es distribueix a les parròquies cada setmana. No és així en aquesta ocasió. Em dirigeixo als lectors dels periòdics amb una extensió més gran que la utilitzada al full parroquial, que se centra en un breu desig personal, la imatge de la felicitació que envio a familiars i amics, i la reproducció d’uns versos d’algun poeta proper. En poques paraules els poetes condensen amb precisió i bellesa allò que tots voldríem dir. Convé que ho aprofitem per expandir la bondat per tot arreu intentant eliminar tot enfrontament i discussió sobre un fet molt celebrat al nostre món. Perquè, com podeu comprendre, els cristians estem molt contents de celebrar Nadal i, per això, ens costa molt poc transmetre aquesta alegria amb desigs de felicitat per a tots els que viuen amb nosaltres. Així ho vull fer en aquestes vigílies de Nadal i no em cansaré de repetir moltes vegades aquesta mateixa expressió:Bon Nadal als que el celebreu amb il·lusió i amb autenticitat cristiana. Les reunions familiars, els cants i el muntatge dels pessebres us recorden i actualitzen l’esdeveniment de Jesús que neix a la ciutat de Betlem. Bon Nadal als que viviu aquest temps amb certa indiferència però acceptant el component essencial de la nostra cultura i tradició. Bon Nadal a tots aquells que, carregats de tristor, no acabeu de valorar la felicitat que proposem.Bon Nadal també a tots els que relativitzen les conviccions i la fe dels cristians buscant els seus orígens en altres manifestacions naturals.Bon Nadal, fins i tot, per a tots aquells que es cansen d’aquestes celebracions i desitgen que passin amb celeritat. Bon Nadal, aquest any concret i malgrat tot, als familiars dels difunts i als afectats per la dana del passat mes d’octubre, quan va desaparèixer la seguretat i va vacil·lar l’esperança.Bon Nadal per als que no volen entendre ni acceptar aquest misteri i es burlen o somriuen sarcàsticament davant l’alegria i el bullici ambiental.Us desitjo a tots un Nadal ple de pau i felicitat procurant fer el bé al proïsme i construint una societat més alegre, justa i equitativa.