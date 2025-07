Preparatius per a la Setmana Santa

Creado: Actualizado:

Avui encara la nostra cultura occidental recull una llarga i rica tradició que protagonitzen les confraries i germandats, que participen i actuen en els moments impactants del trajecte dolorós i gloriós de Jesús. Per descomptat, els confrares també s’identifiquen amb la imatge que porten en les processons i activitats corporatives; se senten, a més, orgullosos de pertànyer a una associació de fidels com són les confraries. Això els compromet davant de la resta de la societat, ja que és un testimoniatge públic de confessió de fe.

La diòcesi agraeix aquest servei als actes de la Setmana Santa i, sobretot, la mostra de fe de tants laics que queda palesa en la seva responsabilitat dins de la comunitat. Hi ha moltes confraries a tot el territori que formen part del que sociològicament i eclesialment s’ha anomenat religiositat popular. Són institucions que ajuden a viure la fe d’una manera determinada sense necessitat de contraposar-la a una religiositat més intel·lectualitzada i, per extensió, més compromesa. No es pot jutjar ni mesurar la fe dels altres; ni tan sols tractar de poc important o menyspreable una forma, si aquesta es fonamenta en la dignitat de la persona i en el seu intent, clar i concret, de trobar-se amb el misteri de Crist.

La religiositat popular, que s’expressa de maneres diverses i diferenciades, té com a font, quan és genuïna, la fe, i ha de ser, per tant, estimada i afavorida. En les seves manifestacions més autèntiques no es contraposa a la centralitat de la Sagrada Litúrgia, sinó que, afavorint la fe del poble, que la considera com una expressió religiosa pròpia i natural, predisposa a la celebració dels Sagrats misteris.

Aquesta expressió de fe exigeix uns preparatius especials que comencen en la dimensió interior de qualsevol participant fins a l’organització externa dels diferents actes corporatius. Preval l’actitud del creient que reconeix la presència de Jesucrist a la seva vida demanant-li la conversió i recordant-li els signes que l’acompanyen: l’oració, el dejuni i l’almoina. També, és clar, dedica un temps a preparar i participar en l’acció litúrgica de la parròquia, a més d’assistir a la manifestació pública als carrers i places.

Aquest és el propòsit del Secretariat de Confraries de la diòcesi que s’ha reunit diverses vegades amb els responsables de les associacions per coordinar i preparar de la millor manera possible la vivència personal i comunitària de la Setmana Santa. Els hem d’agrair l’esforç i l’interès que mostren durant tots aquests dies. Tant els confrares com els simpatitzants i els assistents queden satisfets per la magnífica organització i l’exquisida cura en la preparació, cosa que interpel·la, exigeix i compromet tots els altres.