S’ha celebrat l’Assemblea Diocesana
A la que s’ha celebrat enguany s’ha viscut un doble canvi a l’estructura eclesial, l’elecció del papa Lleó XIV després de la defunció del papa Francesc i el nomenament de Mons. Daniel Palau Valero com a bisbe de Lleida que substitueix l’actual, que signa aquesta crònica. Això va servir a tots els presents per a la reflexió. Canviem les persones però roman l’Església al llarg dels segles. És molt important la marca personal de cada membre i la tasca que li correspon desenvolupar en diferents moments de la seva trajectòria, però som conscients que l’Església en el seu conjunt fa present Jesucrist i és l’Esperit Sant qui l’acompanya fins al final dels temps, en els moments esplendorosos i en les circumstàncies doloroses. De tot hi ha hagut a la història de l’Església. Els batejats mostrem permanentment el nostre amor a l’Església i participem amb alegria i esperança en la vida comunitària. Agraïm les aportacions de tots els seus membres però admirem el conjunt de la barca de Pere solcant els mars de la història amb els consols de Déu i les dificultats del món.
Després d’un treball en petits grups en arxiprestats i comunitats durant el curs i recollint els resultats de l’anterior Assemblea, es van exposar els continguts de quatre paraules que engloben tota la finalitat eclesial: Espiritualitat, Anunci, Acció caritativa i Formació. Tot això en el marc de la ponència elaborada per Eva Fernández, presidenta de l’Acció Catòlica General i participant en el Sínode passat. Vam aprofitar la seva experiència i la seva sàvia exposició per retornar a la nostra vida diocesana l’ímpetu que ha de tenir en l’actualitat. Escoltem també la relació d’iniciatives, preparada per l’Animadora de Comunitat Montse Sánchez, que les nostres comunitats han protagonitzat en el darrer any. Sincera avaluació i mirada al futur.
A més a més de les ponències, hi va haver un temps per al treball en petits grups en què es va parlar de les diferents realitats diocesanes i de les dificultats actuals per a situar Jesucrist al centre de les motivacions socials. Tot plegat, en un clima de transparència i d’il·lusió per millorar en tots els sentits les comunitats actuals. És cert que cal fer un replantejament de l’activitat pastoral en el món rural, així com una acció més intensa en la comunicació i l’acollida a les zones urbanes evitant la multiplicació d’actes litúrgics en una mateixa parròquia i propiciant l’acompanyament personal i familiar.
Al final del matí es va projectar en una pantalla el resultat dels diàlegs dels grups. Una gran riquesa d’iniciatives per a analitzar. Van ressaltar-ne alguna perquè tot el conjunt ha de ser estudiat amb detall per elaborar el Pla Pastoral del futur per a tota la diòcesi: predilecció pels desfavorits, divulgació d’allò que es fa a les parròquies, cada comunitat ha de tenir persones de referència que donin resposta a les necessitats, elaboració i informació dels serveis socio-caritatius de l’Església, foment d’una espiritualitat coherent i compromesa, formació en sinodalitat i treball en equip.
Cal assenyalar l’ambient que es va viure en tots els participants: alegria i festa per la trobada i nombrosa i entusiasta participació en tot allò que es va proposar. Gràcies a tots.