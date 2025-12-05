Hawkins finaliza con sus orígenes

Creado: Actualizado:

Corre el otoño de 1987 en la ficticia localidad de Hawkins, que ahora vive bajo una estricta cuarentena militar tras la apertura de las grietas en el Upside Down –El Mundo del Revés, realidad alternativa que existe en paralelo a nuestro mundo–. El gobierno ha decretado una cacería sin cuartel contra Eleven, el grupo de amigos protagonista de este ya clásico de Netflix que ahora se reúne con un único objetivo: encontrar y eliminar a Vecna (Jamie Campbell Bower) de una vez por todas. La temporada final arranca con la desaparición de Will Byers (Noah Schnapp) en 1983, mediante un prólogo que recontextualiza aquel secuestro para exponer la larga sombra del monstruoso antagonista desde el principio de la historia. Posteriormente, la acción da un salto hacia 1987 para mostrarnos a Jim Hopper (David Harbour) y Joyce Byers (Winona Ryder) organizando peligrosas incursiones al Upside Down, coordinados desde una emisora de radio por Steve Harrington (Joe Keery), Nancy Wheeler (Natalia Dyer), Robin Buckley (Maya Hawke) y Jonathan Byers (Charlie Heaton), mientras Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) lidia con el duelo por Eddie Munson (Joseph Quinn) y el resto intenta mantener una apariencia de normalidad, en un ecosistema que ya ha sobrepasado todas las barreras de la racionalidad. Esta es la premisa de la que parte el esperadísimo regreso de Stranger Things (2016) tras casi una década consolidándose como una de las mejores ficciones de la historia de la plataforma. Como es lógico, ahora el reparto juvenil ronda los 20 y dista mucho de aquellos niños en bici peleando contra criaturas sobrenaturales. El formato de cada capítulo también ha evolucionado hacia el del largometraje, lo que ha conllevado algunas críticas por su duración y ritmo irregular. Por otro lado, el lanzamiento en tres tandas –noviembre, Navidad y Nochevieja– puede servir como gancho de nuevas suscripciones, aunque no podemos ocultar cierta frustración ante la sensación de estar viendo “medio final” hasta que lleguen los últimos episodios. Pero solo por el acertado cierre emocional centrado en el personaje de Will y el retorno al espíritu de la primera entrega –con todo un abanico de referencias ochenteras, entre otras, hacia The Exorcist, Home Alone, Back to the Future y Jurassic Park– merece la pena sentarse a gozar de este largometraje de cinco horas. La batalla final llegará el 1 de enero.

Tras varios retrasos en su producción y lanzamiento, el creador de Euphoria (2019), Sam Levinson (The Idol), ha confirmado que la tercera temporada aterrizará en HBO Max el 26 de abril del próximo año, con Sharon Stone y Rosalía como principales fichajes junto a Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, Eli Roth y Marshawn Lynch, entre otras. Como contrapartida, a la ausencia de Angus Cloud por su fallecimiento en 2023 se suman las de Storm Reid por motivos de agenda, Barbie Ferreira, Austin Abrams y Algee Smith.

Con una media de ocho millones de espectadores en los primeros seis capítulos de los 20 previstos para la primera entrega, la CBS ha decidido renovar el spin-off de Blue Bloods (2010), Boston Blue, por una segunda temporada. Estrenada el 17 de octubre, el drama policíaco sigue a Danny Reagan (Donnie Wahlberg) en su traslado de Nueva York a Boston.

Gracias a sus buenos datos de audiencia, la plataforma Hulu/Disney ha decidido renovar por una segunda entrega la comedia Chad Powers. Cocreada por Glenn Powell y Michael Waldron, la trama sigue a Russ Holliday (Glenn Powell), un jugador de fútbol americano que trata de recuperar su prestigio perdido en un equipo universitario bajo una identidad falsa.