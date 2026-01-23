El lado entrañable de Poniente

Creado: Actualizado:

La noveleta The Hedge Knight, enmarcada en Los Cuentos de Dunk y Egg de George R. R. Martin, ha sido la excusa en esta ocasión para devolver el universo de Juego de tronos (2011) al candelero del streaming. Ambientada casi un siglo antes de los acontecimientos de la serie original, El caballero de los Siete Reinos sigue las andanzas de Ser Duncan “Dunk” el Alto (Peter Claffey), un joven de origen humilde que ejerce como caballero errante tras haber heredado las armas de su mentor, Ser Arlan de Pennytree (Danny Webb). Sin linaje ni títulos pero con un código de honor que roza la ingenuidad, Ser Duncan decide viajar hasta Ashford para participar en un gran torneo de justas que podría darle fama, una nueva casa a la que servir o, en el peor de los casos, la muerte. Durante su travesía se topa con Aegon “Egg” Targaryen (Dexter Sol Ansell), un niño calvo, deslenguado y misterioso que insiste en convertirse en su escudero. Como ya sabrán los fans de la franquicia, en realidad se trata de un príncipe Targaryen, cuyo futuro será decisivo para Poniente. Posteriormente, al reparto se suman personajes tan variopintos como el carismático y pendenciero Lyonel “Tormenta de risas” Baratheon (Daniel Ings), la titiritera dorniense Tanselle (Tanzyn Crawford), y otros príncipes Targaryen: el borracho pero visionario Daeron (Henry Ashton), el cruel Aerion “Llamaresplandor” (Finn Bennett), el honorable heredero Baelor “Rompealabastros” (Bertie Carvel) y el severo Maekar (Sam Spruell). La química del dúo protagonista, el principal aliciento del show, se desarrolla en una historia de entrañables perdedores que funciona como espacio seguro dentro de un imaginario medieval asociado anteriormente a la crueldad extrema –aunque con algún toque de humor escatológico más que discutible–. Por otro lado, la producción se ha apoyado de nuevo en Belfast y en los estudios Titanic, con exteriores en localizaciones como Glenarm Castle, las Mourne Mountains, Tollymore Forest o el área de Strangford, heredando así buena parte del llamado “turismo de Juego de tronos”. Mediante un ritmo lento y sin llegar ni por asomo a la épica y a la oscuridad de La casa del dragón (2022), cabría preguntarse si esta cinta dividida en 6 episodios de entre 30 y 40 minutos no tiene otro objetivo que el de los fans completistas, pero su tono ligero ya ha conquistado plataformas como Rotten Tomatoes con un 90–95 % de críticas positivas.