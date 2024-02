Lleida no pot prorrogar més la brutícia

Creado: Actualizado:

Com qui no vol la cosa, ja ens trobem al febrer del 2024, un any que, com ja he pogut escriure en algun altre article, se’ns presenta amb molts reptes com a ciutat i com a societat. Un any durant el qual continuarem veient finalitzades obres i projectes que va iniciar el Govern republicà el mandat anterior, però en el qual, també, caldrà definir nous models de gestió de serveis bàsics per a la millora de la vida i del dia a dia dels lleidatans i lleidatanes.

Ningú se sorprendrà que vulgui dedicar aquest article a un d’aquests models de gestió que cal posar a debat: el servei de neteja i recollida i gestió de residus. La història, com hem dit sempre, ve de lluny. Però, com hem arribat fins aquí? Quina és la veritable història del contracte de la neteja a la nostra ciutat? El primer contracte amb ILNET se signà el 20 de gener del 2006, per a una durada de 10 anys, fins al març del 2016. Tanmateix, el 2015, just un any abans d’acabar el contracte, el Govern del PSC va aprovar una primera pròrroga de dos anys, fins al març del 2018. El 2018, el PSC (amb l’actual alcalde Larrosa com a regidor responsable del servei de neteja) va fer una segona pròrroga, aquesta, però, per a sis anys, fins al març del 2024. Una pròrroga que, per cert, va modificar el contracte per introduir el porta a porta a Pardinyes, Balàfia, Ciutat Jardí i Vila de Montcada i que va hipotecar el govern del mandat 2019-2023 en matèria de neteja. Ara tornem amb una tercera pròrroga, també impulsada pel PSC. No negarem que la pròrroga és inevitable, perquè no s’ha adjudicat encara el nou servei –malgrat tenir tots els estudis previs fets per tenir els plecs a punt–. El que qüestionem, i molt, és el contingut de la pròrroga, per dos motius bàsics. El primer, per la durada de 18 mesos, que considerem que hauria pogut ser inferior. La segona i principal, perquè la pròrroga no preveu cap condició de millora en la prestació del servei. Ans al contrari, es prorroga el contracte en les mateixes condicions (clarament insuficients) de prestació del servei. Per tant, es prorroga també el porta a porta. És a dir, el mateix que s’ha fet amb la pròrroga per a dos anys del contracte de transport urbà.Tenim la ciutat més bruta ara que fa nou mesos i, malauradament, ens sembla que ho estarà encara més d’aquí a 18 mesos donades les condicions en què es vol aprovar la tercera pròrroga a ILNET. Per això, a la Comissió Informativa de Gestió de la Ciutat vam votar en contra de la pròrroga i, per això, també ho farem al Ple. Ens agradaria equivocar-nos, però pensem que aquesta nova pròrroga –que serà aprovada al Ple de la setmana vinent amb el suport, ja clàssic i incondicional, de Junts– arribarà als 24 mesos, si no més, perquè un cop adjudicat el nou contracte, se li haurà de donar un marge de temps a la nova adjudicatària, perquè posi en marxa el nou contracte (entre altres coses, per adquirir els nous vehicles i maquinària).L’episodi que estem vivint al voltant de la pròrroga del contracte de neteja ens confirma dues coses. Per una banda, el seguidisme total i absolut de Junts respecte a les decisions de l’alcalde Larrosa. Per l’altra, que l’alcalde Larrosa governa a rampellades. La manera en què l’alcalde Larrosa ha decidit eliminar el porta a porta, sense incloure aquesta decisió a les condicions de la nova pròrroga del contracte amb ILNET, així ho ratifica. Fora bo que després de 9 mesos a l’alcaldia, el paer en cap ens digués quin és el seu model de ciutat, concretat en el Pla d’Acció Municipal. Què pensa fer per millorar Lleida? Què pensa fer per millorar la neteja de la ciutat? Una ciutat no es governa a cop de titular i a cop d’alcaldada. Lleida mereix rigor, honestedat i visió de ciutat.