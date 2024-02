La seguretat, prioritat absoluta

Creado: Actualizado:

La seguretat és un dret que el govern municipal ha de garantir. Que Lleida sigui més segura és la nostra prioritat. No fugim d’estudi sinó que afrontem el repte i el debat perquè cal parlar-ne, comptar amb diagnosi i dades i actuar de manera conseqüent. Per això, l’escrit del cap de l’oposició, Xavier Palau, està fora de lloc. Tant l’alcalde Larrosa com jo parlem clar i no amaguem la nostra preocupació. Hem posat en marxa mesures que traslladen un missatge diàfan: qui la fa l’ha de pagar.

Pel que fa al Pla Local de Seguretat, presentat recentment, i al qual els grups municipals poden fer aportacions, vam explicar que la diagnosi que incorpora és de l’any 2022 i que, naturalment, les dades han canviat i requereixen decisions actualitzades. Algunes des de l’àmbit local però també reclamant a la resta d’administracions que actuïn segons les seves competències. La gestió de la seguretat evoluciona i exigeix nous models. Mètodes que inclouen, per exemple, més tecnologia, conèixer de primera mà les necessitats ciutadanes i un model cooperatiu entre policies. Per això hem posat en marxa patrulles de proximitat com la de l’Horta de Lleida, que dona cobertura durant tot el dia i compta amb un telèfon per comunicar incidents o sospites. El Pla Local de Seguretat de Lleida, que se sotmetrà a aprovació a la propera Junta Local de Seguretat, a més d’incorporar per primer cop la perspectiva de gènere, proposa sis objectius:–Mantenir la proximitat com a eix bàsic d’actuació policial. –Millorar la seguretat i l’educació viària i de mobilitat.–Reduir la incidència de les violències masclistes i planificar la seguretat urbanística des de la perspectiva de gènere.–Optimitzar l’organització de la Guàrdia Urbana i implantar noves tecnologies.–Augmentar les mesures de protecció davant riscos naturals i antròpics.–Desenvolupar el coneixement, la comunicació i la coordinació de les polítiques de seguretat des de la perspectiva de gènere.Mai hem defugit les nostres responsabilitats i el senyor Palau ni tan sols es molesta a escoltar-nos quan diem que entomem i assumim el repte de la seguretat. Fa uns dies, el paer en cap i jo mateixa ens reuníem amb el comissari de la Regió Policial de Ponent, Josep Maria Estela, perquè Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana coordinessin operatius conjunts i es reunissin amb veïns i veïnes per donar-los suport i consells. També hem demanat al conseller d’Interior més mossos i més recursos per al cos a la ciutat. És una demanda repetida i totalment justificada des de zones com l’Horta, per bé que la Guàrdia Urbana hi ha reforçat els patrullatges per pal·liar aquesta carència. Insistirem en aquesta reivindicació com a deute amb la ciutadania de Lleida. També explicàvem durant una visita al barri de l’Escorxador que hem reclamat que s’actuï contra la reincidència. Senyor Palau, des que vam arribar al govern hem estat implacables a l’hora d’afirmar que calen decisions dels poders públics. Perquè els lleidatans i les lleidatanes ens traslladen que existeix una sensació d’impunitat i no ho podem permetre. Amb el vot en contra del grup del PP, els pressupostos de 2024 preveuen la millora de la il·luminació per evitar espais foscos, innovacions a la Guàrdia Urbana, especialment en tecnologia preventiva més que reactiva, per detectar situacions de risc i evitar-les. Volem avançar en la implementació de la intel·ligència artificial per analitzar dades i preveure patrons de criminalitat o identificar àrees de risc, drons per vigilar zones grans o de difícil accés i càmeres i sensors. Per això, s’han incorporat 200.000 euros al pressupost d’enguany. Repeteixo, amb el vot contrari del PP. Senyor Palau, no abaixarem la guàrdia. Comptem amb un full de ruta per assolir els objectius d’un model de seguretat que és i ha de ser viu. Insisteixo: que Lleida sigui segura és una prioritat. Nosaltres, fugint de la seva demagògia que genera alarmisme, seguim treballant i actuant, que ningú en tingui cap dubte.