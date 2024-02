Polítiques efectives de cooperació per la pau

Creado: Actualizado:

L’Ajuntament de Lleida ha estat, sempre, profundament compromès amb la Cooperació Internacional, amb la pau i amb la defensa dels Drets Humans. En el cas del Sàhara Occidental i la problemàtica dels refugiats, la Paeria fa dècades que treballa colze a colze amb les entitats i dedicant recursos seguint línies fonamentals: intentar pal·liar els efectes d’aquesta crisi en la població sahrauí, difondre la situació i, absolutament, reivindicar una solució definitiva a més de quaranta anys de conflicte.

La posició del govern de la Paeria en aquest tema és ferma. Com dic, hem treballat decididament al costat de les entitats lleidatanes i ho continuarem fent a través de la regidoria que encapçalo. Com a mostra d’això, vull destacar que mantenim, fa temps, un conveni molt positiu i efectiu amb l’Associació Amics del Sàhara de les Terres de Ponent. Gràcies a aquest acord, ja fa 13 anys que fem formació a alumnat i professorat de Cicles Formatius de Grau Superior per crear consciència crítica. Aquest projecte, a més, inclou un viatge a un campament de persones refugiades a Tindouf (Algèria). Col·laborem també en el programa Vacances en pau per a l’acollida de nens i nenes sahrauís a Lleida a l’estiu. Així mateix, participem en l’activitat Haima per un Sàhara Lliure, organitzada per diferents agents de cooperació de la ciutat i per l’Associació Amics del Sàhara de les Terres de Ponent, i, també, en el projecte Haima acull de Lleida pels Refugiats, amb el qual ajudem a finançar un pis per a infants sahrauís que necessiten tractament mèdic. Són només mostres de la nostra voluntat de col·laborar amb totes aquelles iniciatives que se centrin en el benestar de les persones afectades per aquest conflicte. Al costat d’això, respectem les legítimes reivindicacions dels diversos col·lectius, però considerem que, en aquest cas, el lloc adient per manifestar-les és l’espai públic. Només en els darrers tres anys, per una decisió puntual de l’anterior govern municipal, s’ha hissat la bandera sahrauí i s’ha il·luminat la façana de la Paeria amb els seus colors. És una decisió que no compartim perquè considerem que l’Ajuntament de Lleida, com a edifici oficial, s’ha de mantenir al marge de manifestacions o simbologies vinculades amb conflictes internacionals. I el motiu no és altre que la creença ferma que cal actuar amb coherència i respecte. Per tant, l’actual equip de govern no facilitarà els edificis oficials per cap qüestió d’aquest caire polític internacional, vingui d’on vingui. Lamentem la decepció generada per una decisió sobirana i justificada i insistim a deixar clar que l’Ajuntament de Lleida, com a administració més propera a la ciutadania i en compliment del seu compromís, continuarà donant suport a totes aquelles accions de cooperació efectives que tinguin per objectiu la defensa de la pau i dels drets de les persones.