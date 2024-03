Set milions d’euros perduts per la mala gestió dels FEDER: la inacció no fa política

Creado: Actualizado:

El passat Ple de la Diputació, el 29 de gener del 2024, des de Junts-Impulsem vam preguntar sobre l’estat dels Fons FEDER que s’han perdut. Aquestes subvencions europees són fonamentals per al desenvolupament de territoris com el nostre. I ja els ho avancem: el problema no ve d’Europa, sinó de casa nostra. Hem perdut 7 milions d’euros d’oportunitats per la inacció política del govern de la Diputació, que pagarem tots els ciutadans.

Per al període 2014-2020, a la Diputació de Lleida se li van concedir 5 grans projectes, valorats en més de 18 milions d’euros. Concretament, aquests projectes se centren en dos eixos: en primer lloc, el projecte Forest 4 Local, per promoure l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció de residus, i, en segon lloc, per conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència de recursos, es van concedir quatre projectes: Paisatges de Ponent, Camí de Sant Jaume, Camins Tradicionals del Pirineu i Ponent Actiu.D’aquests 18 milions d’euros, la Unió Europea aportava el 50%, mentre que la Diputació n’aportava el 25%, i els Ajuntaments i Consells Comarcals, l’altre 25%. Això vol dir que, per al total dels 5 projectes, la Unió Europea aportava uns 9 milions d’euros; la Diputació, uns 4,5; i els ens locals, uns altres 4,5. Què ha passat, doncs? Si teníem els 5 projectes concedits, per què s’han perdut 7 milions d’euros?Per la inacció del govern. Perquè només s’ha presentat correctament la documentació d’un d’ells: Ponent Actiu. Això vol dir que la Diputació només rebrà 2 milions d’euros per finançar aquest projecte, quan en realitat n’hauria pogut rebre més de 9 M€ per finançar-los tots. Per esmenar aquest greu error, el govern s’ha compromès a posar els milions perduts amb el romanent de tresoreria de la institució. No es perdran els projectes, certament, però els pagarem entre tots i els diners no vindran d’Europa.La veritat dels fets la veiem amb un exemple concret. El finançament del projecte Camins Tradicionals del Pirineu s’ha perdut perquè el govern ha trigat 2 anys i 8 mesos a adjudicar la redacció del projecte. Insistim, 2 anys i 8 mesos pel primer pas d’un projecte! La Unió Europea va resoldre la concessió de l’ajut el juny del 2019; la Diputació de Lleida va licitar la redacció dels projectes l’octubre del 2020; i va adjudicar-lo el febrer del 2022. Fins aquí anava tot molt lent i, a partir d’aquí, comencen a córrer. Només dos mesos més tard, l’abril del 2022, es liciten les obres i a l’agost s’adjudiquen. Però ja era tard.No val l’excusa que es va aturar l’administració durant la pandèmia de la covid-19, perquè la presentació dels papers depèn de la voluntat política, de vetllar i fer la feina. I els que som alcaldes de municipis petits no vam parar ni un sol dia. I tampoc val escudar-se en una mala planificació del govern anterior, perquè l’àrea del Patronat de Promoció Econòmica ja estava en mans dels mateixos gestors que ho porten ara.Durant aquests mesos a l’oposició, des de Junts-Impulsem, no hem parat de demanar la informació d’aquests ajuts FEDER. No se’ns ha donat fins fa pocs dies, quan ja no hi havia res a fer. Si ho haguéssim sabut abans, ens hauríem posat al costat del govern, sumant esforços, per ajudar en el que calgués.En definitiva, els 5 projectes es portaran a terme, però els diners no vindran d’Europa, sinó de la butxaca dels lleidatans de la Plana, el Pirineu i l’Aran. Convé no oblidar-ho quan sigui el moment de tallar la cinta i fer els discursos oportuns. Perquè la pèrdua d’aquests 7 milions d’euros respon únicament a la inacció d’aquest govern de la Diputació, format per ERC, el PSC, APL i Unitat d’Aran.