Accelerem la transformació feminista

El Dia Internacional de les Dones d’enguany se centra en la defensa i garantia dels drets sexuals i reproductius. És cert que el camí a recórrer encara és llarg, però també ho és que la lluita feminista hi està aconseguint avenços gens menyspreables. Per la seva banda, el Govern està fortament compromès, amb recursos i determinació política, a contribuir que Catalunya sigui capdavantera en la defensa d’aquests drets i, de fet, en la normalització de la plena igualtat, perquè els col·lectius menyscabats, dones, persones LGBTI+ i persones migrants puguin viure la seva vida amb plenitud.

A l’inici d’aquesta legislatura el Govern va aprovar l’Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius per garantir-los a tothom i arreu de tot el país. Es tracta d’una pota central de l’eix de transformació feminista del Pla de govern 2021-2025, amb un objectiu doble: l’aprofundiment de drets i la creació i garantia de nous.Pel que fa a l’aprofundiment de drets, el Govern ha fixat mesures per garantir el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs a totes les regions sanitàries, el Pla de millora de l’accés als mètodes anticonceptius de llarga durada, la incorporació de l’educació sexual i afectiva al currículum educatiu a través dels decrets d’ordenació de l’educació infantil i de l’educació bàsica o la garantia de l’equitat territorial en l’accés als instruments de prevenció de les infeccions de transmissió sexual i del VIH.Quant al reconeixement de nous drets sexuals i reproductius, s’escau de remarcar l’acció “La meva regla, les meves regles”, que ja ha iniciat la distribució universal i gratuïta de productes menstruals reutilitzables a través de la informació i l’assessorament de les farmàcies, i que converteix Catalunya en el primer país del món a dur a terme aquesta mesura que planteja la salut amb perspectiva de gènere i el dret a l’equitat menstrual. També s’ha endegat el Pla per a l’abordatge de la violència obstètrica i la vulneració dels drets sexuals i reproductius 2023-2028, que pretén erradicar procediments no apropiats, rutinaris o no consensuats en forma d’induccions de part sense causa justificada, realització de cesàries sense indicació clara, intervencions doloroses sense anestèsia o l’administració excessiva i innecessària de medicaments que podrien causar complicacions greus. Catalunya es troba entre els pocs països del món que han incorporat en el seu marc legal la lluita contra aquesta violència obstètrica i la vulneració dels drets sexuals i reproductius. I cal esmentar igualment les mesures de flexibilització horària en l’àmbit laboral vinculades a la menstruació i al climateri, així com accions per a l’acompanyament en el dol gestacional, perinatal i neonatal, de moment en el sector públic però amb voluntat d’aplicació també en el privat.Els pressupostos d’Igualtat i Feminismes per al 2024 preveuen prop de 132 milions d’euros, tres vegades més que els que va comptar en la seva creació, per accelerar una transformació feminista, que, a més, fem de la mà dels col·lectius damnificats, estant al seu costat, escoltant els seus neguits i les seves prioritats. Precisament aquesta manera de fer és la que ha inspirat el projecte “Lleida, terra de dones transformadores”, el moviment per a la transformació feminista de la nostra vegueria que impulsem des de la Delegació del Govern.Els patrons de masculinitat determinen encara avui, a més de la vulneració dels drets sexuals i reproductius de les dones en què posem l’accent el 8M d’enguany, altres situacions de sotmetiment contra les quals el Govern també està prenent decisions fermes i avançades, com són les violències masclistes, la bretxa salarial de gènere (que l’any 2021 se situava en gairebé un intolerable 20%), la falsa conciliació familiar, la precarització de les ocupacions més feminitzades (com ara les feines de cura), la pressió estètica, el desequilibri de referents femenins en camps especialment masculinitzats vinculats a la ciència i la tecnologia o la discriminació i estereotips masclistes en l’esport, entre altres. Tombar aquest model patriarcal funest que incideix tan injustament en la societat reclama que ciutadania i institucions hi facin front plegades. Més encara quan arreu del món augmenten els partits i governs d’extrema dreta i a les xarxes socials proliferen els discursos antidrets contra qui vol revertir aquest statu quo. Hem de seguir accelerant la transformació feminista perquè toca. Fer-ho és a les nostres mans. A les mans de tothom.