Davant la PPA, Lleida ha de liderar
portaveu del grup municipal ERC a la Paeria de Lleida | Membre d’ERC consell Mercolleida
La Pesta Porcina Africana (PPA) ha irromput amb força en un dels sectors més importants per a l’economia de Lleida i del conjunt del país. Parlem d’un sector que sosté milers de llocs de treball, que representa prop del 27% de les exportacions agroalimentàries catalanes i que forma part de la identitat productiva de Ponent.
Som, i volem continuar sent, un motor agroalimentari de primer nivell. Davant aquesta crisi, demanem: rigor, lideratge i confiança. Perquè és en moments com aquest quan es posa a prova la solidesa de les institucions i la nostra capacitat de gestionar amb criteris tècnics, transparents i responsables. En primer lloc, cal reconèixer i agrair la feina de tots els efectius que estan treballant sobre el terreny. Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, ADF i equips tècnics han estat a l’altura d’una situació d’enorme complexitat. Mereixen tot el suport institucional i social. El seu treball ha estat clau per contenir el brot i protegir la salut animal. Aquest agraïment ha d’anar acompanyat d’exigència institucional. Perquè una crisi així no admet improvisacions. Demanem al Govern de la Generalitat que exerceixi el lideratge que el país necessita: que faciliti dades actualitzades, que desplegui els protocols de bioseguretat amb la màxima celeritat i que posi en marxa els ajuts i mecanismes que permetin garantir la viabilitat de les explotacions i la protecció dels llocs de treball. Cal també un compromís clar amb la defensa de les competències pròpies. Catalunya disposa de capacitats tècniques, científiques i operatives per afrontar aquesta crisi. Reforçar-les, i no pas diluir-les, és garantia d’eficàcia i de responsabilitat institucional. Però un dels reptes més immediats és preservar la confiança de la ciutadania. La PPA no afecta les persones i no compromet la seguretat alimentària. És imprescindible transmetre aquest missatge amb contundència i evitar alarmes infundades que perjudiquen injustament productors, empreses i treballadors. Per això, des de Lleida demanarem que s’impulsin campanyes informatives i accions per fomentar el consum de productes de proximitat, reforçant el vincle entre el sector i la ciutadania. Això també és lideratge: acompanyar el sector des de totes les dimensions possibles –sanitària, econòmica, laboral i també social. Hem de seguir consumint productes del nostre territori amb confiança i orgull, perquè són segurs, de qualitat i essencials per a l’economia local. La crisi de la PPA ens interpel·la com a país i com a territori. A Lleida no podem permetre que es posi en risc un sector estratègic ni que els treballadors, pagesos i ramaders quedin desprotegits. Tampoc podem acceptar que es generi confusió amb missatges contradictoris o especulacions que només alimenten incerteses. O que es culpabilitzi els ramaders i els pagesos quan són els principals damnificats. És el moment d’actuar amb responsabilitat i amb ambició. De defensar les institucions i els professionals que vetllen pel territori. De donar suport a un sector que ha estat, és i continuarà sent un dels pilars de l’economia lleidatana. Des d’Esquerra Republicana, continuarem treballant colze a colze amb el sector i amb la ciutadania per garantir que superem aquesta crisi amb fortalesa, cohesió i confiança. Les comarques de Ponent sempre hem sabut fer front a les dificultats. Aquesta vegada no serà diferent.