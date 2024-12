Bombetes inclusives?

Creado: Actualizado:

L ’any 2003 el grup musical Fito&Fitipaldis va llençar al mercat l’àlbum Lo más lejos a tu lado que incloïa una cançó La casa por el tejado, que ens parla de la importància de les experiències personals i les emocions en contraposició a l’educació formal. Una mena de reflexió sobre la vida i l’aprenentatge fora de les aules. Viure la vida al marge del currículum establert. No és pas que sigui una peça musical per emmarcar, però sí que he de reconèixer que sovint em sento força identificada amb una de les seves estrofes, que diu més o menys així: “Ja no sé si el món està al revés o soc jo el que està de cap per avall”. No sé si vostès, amables lectors, també es troben en aquesta mateixa situació però, personalment, aquesta permanent posició inversa es fa del tot incòmoda fins al punt que pateixo seriosament cada cop que obro el diari i comprovo com tot gira al revés de com hom voldria. El convenciment que el meu món no gira rodó es fa més insistent, però també sovint em pregunto si alguna vegada ha girat com caldria. A casa nostra, avesats a interrogar-nos constantment, a ser generosos amb els altres i gasius i envejosos amb els nostres, ara quan ja som a les portes de Nadal i alguns tenim el costum de fer el Betlem i cantar les nadales de sempre, ens quedem astorats quan de manera gairebé unitària i totalment voluntària es renuncia a les tradicions en nom de la paraula “inclusió”. Un mot pervertit per aquests woke, happy flowers de casa bona que ens estan deixant Catalunya ben galdosa, els carrers de la qual s’han guarnit “inclusivament” enmig d’una niciesa col·lectiva que buida de contingut qualsevol festa, celebració, tradició per omplir-la “inclusivament” per altres celebracions, festes i tradicions. Immersos en un postureig mediàtic constant, les administracions han oblidat la paraula integració en favor d’una tronada “inclusió”, amagant la clàssica perversió d’anar llençant aigua al vi. Saben aquests quina és la diferència entre inclusió i integració? Incorporar persones excloses o minories en el conjunt d’una estructura social seria integració. En canvi, la inclusió pretén modificar el sistema, l’estructura social, obligant que s’adapti a aquestes persones en comptes que siguin elles les qui s’adaptin i s’integrin al model de societat. Bombetes “inclusives” al Raval de Barcelona, un barri on podem contemplar el monestir de Sant Pau del Camp amb la làpida corresponent a la tomba de Guifré II. Inclusió o exclusió?