El 40% de los casos de cáncer se podría evitar

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

En torno al 40% de los casos de cáncer se podría evitar. Este es uno de los principales datos sobre la mesa cuando se habla de prevención. Con motivo del Día mundial contra el cáncer, doctores e investigadores de Vall d'Hebron entrevistados por la ACN señalan factores de riesgo como el tipo de dieta o la contaminación y alertan de que el número uno es el tabaco. El doctor Josep Tabernero, jefe de Oncología y director del VHIO, ve la necesidad de “limitar” los espacios donde puede fumar, mientras que la doctora Enriqueta Felip, experta en cáncer de pulmón, habla directamente de “eliminar” el tabaco. Los expertos también ponen el acento en la investigación y esperan en la próxima década grandes avances en biomarcadores que anticipen un tumor años antes de los síntomas.

“El tabaco es el factor de riesgo número uno, número dos y número tres”, dice el doctor Marcos Malumbres, profesor ICREA y jefe de grupo en el Vall d'Hebrón Instituto de Oncología (VHIO), con motivo del Día mundial contra el cáncer, el 4 de febrero, este martes.

En una charla sobre prevención del cáncer en el marco del ciclo VHIO Talks, hace unos días en Barcelona, los investigadores de este centro de investigación indicaron que en torno al 20% de los casos de cáncer se pueden atribuir al tabaco. “estamos hablando del cáncer de pulmón, pero hay otros 15 tumores que también están relacionados, así como otras enfermedades, como las cardiovasculares”, afirma la doctora Felip, jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Vall d'Hebron y jefe del Grupo de Tumores Torácicos del VHIO.

Ante esta evidencia, estos expertos piden aprobar más medidas para limitar el tabaco. “Prohibirlo es prácticamente imposible, pero la tendencia es limitar el humo en espacios públicos. Si al final vamos limitando los lugares y los momentos, incluso las personas que quieran fumar podrán hacerlo menos y la incidencia bajará. Creo que es importantísimo”, afirma el doctor Tabernero, con referencia a los movimientos para ampliar la prohibición de fumar en espacios como las terrazas de los bares, con una recomendación de la Unión Europea en este sentido y el plan antitabaco del Ministerio de Sanidad que se encuentra ahora pendiente del desarrollo normativo. “Habría que empezar por pequeñas cosas, como por ejemplo prohibirlo en los exteriores con acumulaciones de personas, como se hizo en los interiores,” apunta en la misma línea Malumbres, que se pregunta por qué, si todo el mundo acepta que el tabaco es muy nocivo, no ha sido limitado más en los últimos años. “No tengo la respuesta, pero creo que como en muchos otros temas, la polaridad política está matando muchas ideas relacionales obvias”, apunta.

Por su parte, la doctora Felip se muestra partidaria directamente de "eliminarlo, con estrategias como la del Reino Unido, que planea prohibir la venta de cigarrillos a quien nazca después de 2008. “El precio del tabaco es todavía muy barato en España comparado con otros lugares y tenemos un problema que es que la gente joven sigue fumando”, advierte. El 18% de los jóvenes de 15 a 24 años en Catalunya fuman, según datos del Departamento de Salud recogidos por el Idescat y correspondientes al 2023 (las últimas disponibles).

Eso sí, la doctora Felip puntualiza que no se trata de hacer “sentirse mal a nadie”. “Entiendo que es una adicción y es muy difícil dejarlo. Necesitamos también medidas para ayudar a las personas a dejar de fumar”, recalca esta oncóloga, que pone el foco en la comunicación para hacer llegar mejor el impacto del tabaco.

Alcohol, sedentarismo, tipo de dieta e infecciones

Si bien a más distancia del tabaco, hay otros factores muy bien identificados que se asocian con un mayor riesgo de cáncer, como son el alcohol; el tipo de dieta, por ejemplo, con un consumo alto de carne roja; el sedentarismo; infecciones como el virus del papiloma humano; la contaminación; la exposición al amianto o a la radiación ultravioleta.

“Es muy importante una dieta con frutas y vegetales y, por otra parte, no exponernos al sol sin protección”, recalca la doctora Felip. Coincide el doctor Tabernero, en que recomienda no perder la tradición de la cocina mediterránea e ir a buscar productos locales, fruta y verdura del tiempo, así como limitar el consumo de carne roja y de la comida ultraprocesada.

“No hay una sola causa para cada tumor, pero entender que la vida saludable nos irá muy bien para disminuir el cáncer y muchas otras enfermedades es una obligación que tenemos como sociedad”, resume el jefe de Oncología Médica del Hospital Vall d'Hebron, en un contexto en que los casos de cáncer van en aumento, sobre todo por el envejecimiento de la población pero también otros factores. Se prevé que sigan subiendo hasta hacia 2050, según recoge a la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

La contaminación causa cáncer

El director del VHIO hace inciso en la contaminación, que también causa cáncer, como han demostrado muchos estudios científicos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó hace más de diez años. Por eso, Tabernero pide favorecer el “uso del transporte público y el coche eléctrico” y “limitar” los vehículos con motor de combustión. También defiende sustituir las calderas de gas y otros combustibles fósiles por otras fuentes alternativas y recuerda la directiva europea para eliminarlas de cara a 2040. En esta línea, Malumbres pide ir más allá de los individuos y mirar a la comunidad. “Los cambios sociales son muy importantes. Se pueden implementar cambios personales, pero sin un movimiento paralelo político y social, serán pequeñísimos”, sostiene. Pone de ejemplo que no se puede eludir la contaminación a nivel individual ni evitar la sobreingesta de azúcar en una sociedad donde muchos los alimentos y bebidas se presentan azucaradas.

Investigación en prevención

La doctora Felip ve “fundamental” la investigación en prevención y en este sentido apunta que, de la misma manera que se han identificado factores de riesgo, hay muchos otros tumores que “aparecen independientemente de ellos”. “Por ejemplo, en cáncer de pulmón, la mayoría de tumores se diagnostican en personas fumadoras, pero hay un 20% que se detectan en no fumadores. Si no investigamos e intentamos entender por qué pasa, no podremos hacer un cribado y un diagnóstico precoz”, avisa.

Malumbres se fija en los biomarcadores –huellas biológicas que, en este caso, deja el cáncer– y augura un “salto cualitativo” en este campo en los próximos años. “Investigaciones muy recientes han predicho una enfermedad años antes que aparecieran los síntomas a través de análisis de sangre y marcadores que van cambiando”, expone. “Creo que en los próximos cinco o diez años habrá una emergencia enorme de marcadores precisos para poder detectar cambios que anticipen una enfermedad”, añade este doctor en Biología Molecular. Eso abriría la puerta a nuevos abordajes e, incluso, a poder prevenir algunos tumores.