Descubrimiento en cáncer de mama: un fármaco contra la osteoporosis estimula la respuesta inmune antitumoral

Los resultados preliminares de un ensayo clínico muestran el potencial de un fármaco contra la osteoporosis para su posible aplicación en cáncer de mama. Denosumab no reduce la proliferación de células cancerosas pero estimula la respuesta inmune antitumoral. El ensayo, promovido desde el Institut Català d'Oncologia (ICO), está liderado por investigadores de este centro, del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge y del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. El trabajo evaluó los efectos biológicos del fármaco en 60 mujeres con cáncer de mama en una fase inicial, recién diagnosticadas, que todavía no habían iniciado ningún tratamiento.

Denosumab actúa por inhibición de la vía RANK, una vía molecular muy estudiada en oncología por su relación con la proliferación y progresión tumoral, sobre todo en cáncer de mama. Los resultados de este ensayo muestran un aumento del número de células inmunitarias infiltradas en el tumor para combatir el cáncer.

Todas las mujeres que participaron en este ensayo estaban pendientes de ser operadas para extraer el tumor. Se les administraron dos dosis de 120 mg de denosumab, con 7 días de diferencia, en el grupo tratado, y ningún tratamiento en el grupo control. Después, se compararon las muestras sanguíneas y biopsias tomadas en el momento del diagnóstico con las recogidas semanas después de la inyección de denosumab.

Según los resultados, aunque el denosumab no se asoció a una reducción de la proliferación ni de la supervivencia de las células cancerosas, sí que se relacionó con un incremento significativo de células inmunitarias infiltrantes de tumor. El aumento se observó en todos los subtipos de cáncer de mama evaluados, pero sobre todo en los tumores luminales tipo B.

La inmunoterapia es la estrategia que más está haciendo avanzar el tratamiento del cáncer, pero no en todos los tumores por igual. En el caso de los tumores luminales tipo B, las tasas de respuesta son relativamente bajas. A raíz de estos resultados, se han puesto en marcha nuevos análisis para tratar de dilucidar los mecanismos implicados en esta activación inmune.