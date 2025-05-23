Klebsiella: qué es y cómo se contagia esta bacteria

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Klebsiella se ha convertido en un patógeno de especial vigilancia en el ámbito sanitario español. Este microorganismo oportunista puede provocar infecciones graves, especialmente en pacientes inmunodeprimidos, y ha desarrollado mecanismos de resistencia frente a diversos antibióticos como consecuencia de su uso prolongado e indiscriminado. Las estadísticas revelan que aproximadamente 7 de cada 100 pacientes hospitalizados sufren infecciones nosocomiales, lo que ha llevado a implementar estrictos protocolos de higiene y prevención en centros sanitarios.

El Hospital Regional de Málaga ha detectado un foco activo de esta bacteria durante las últimas dos semanas. Según ha informado el Servicio de Medicina Preventiva del centro, el brote se encuentra "bajo control y vigilancia", aunque el Sindicato de Enfermería (Satse) ha señalado que afecta a siete pacientes, cifra que no ha sido confirmada oficialmente por la dirección del hospital malagueño.

Mecanismos de transmisión

El contagio de la Klebsiella se produce principalmente mediante contacto directo entre personas, convirtiendo la higiene de manos y la desinfección de superficies en medidas fundamentales para su contención. Muchos individuos pueden ser portadores asintomáticos al albergar la bacteria en su flora intestinal sin manifestar síntomas. Sin embargo, el patógeno puede activarse cuando las defensas del huésped disminuyen debido a enfermedades subyacentes o tras someterse a procedimientos médicos invasivos como ventilación mecánica o nutrición parenteral.

Estrategias preventivas esenciales

La Junta de Andalucía ha establecido un protocolo específico para prevenir la propagación de esta bacteria. Entre las medidas destacan la correcta higiene de manos y extremar las precauciones en el contacto con pacientes infectados.

Las recomendaciones incluyen el aislamiento del paciente en habitaciones individuales para evitar la transmisión cruzada. Los profesionales sanitarios deben lavarse meticulosamente las manos, utilizar guantes limpios y cambiarlos entre diferentes tareas con el mismo paciente. Asimismo, se aconseja limitar el número de visitas para reducir las posibilidades de contagio. Respecto al tratamiento antibiótico, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de evitar su administración indiscriminada para no fomentar la aparición de nuevas cepas resistentes.