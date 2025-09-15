Alertan de que el 86% del coste de una persona con Alzheimer recae sobre la familia

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

La Fundación Pasqual Maragall avisa de que el 86% del coste de una persona con Alzheimer recae sobre la familia. Eso es lo que apunta un informe de la fundación publicado en el marco del Día Mundial del Alzhéimer que critica "el insuficiente apoyo institucional, la sobrecarga que asumen las personas cuidadoras y la escasa formación" sobre la enfermedad en España. El estudio remarca que las demencias y especialmente el Alzhéimer generan un coste económico anual de 42.000 euros por término medio en la persona diagnosticada, que puede llegar a 77.000 euros en fases avanzadas, y subraya que el 86% de este gasto lo asumen las familias y sólo un 8% corresponde a gasto sanitario.

El informe también señala que en 8 de cada 10 casos el cuidado lo asume un familiar y que mayoritariamente son mujeres. En un 76% de los casos el cuidado lo asumen las mujeres, hijas y esposas, que dedican una media de 70 horas semanales a esta tarea. Además, desde la fundación subrayan que el 90% de las personas cuidadoras afrontan problemas psicológicos y físicos y que el sistema "no les está dando la respuesta que necesitan". "No estamos preparados para el impacto presente y futuro de las demencias", remarcan.

El estudio también indica que España destina menos del 1% de su PIB a cuidados de larga duración, una cifra que se sitúa por debajo de la UE y que supone "menos de la mitad" que los países nórdicos. "La falta de inversión se traduce en un sistema que atiende a las personas con demencia –70% son casos de Alzheimer– tarde y sin la especialización necesaria", dicen.

Finalmente, el informe también recoge los datos de un estudio que remarca que casi el 70% de los cuidadores profesionales encuestados –el 90% de los cuales son mujeres de entre 45 y 65 años con una media de experiencia de más de ocho años– no ha recibido formación específica sobre el Alzhéimer, aunque la mayoría tiene interés en recibirla.