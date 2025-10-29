La demarcación de Lleida registra casi 500 casos de ictus en el 2024

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

La demarcación de Lleida regista 492 hospitalizaciones por ictus en el 2024, según el Departamento de Salud de la Generalitat. En total, son 410 casos en el pla de Lleida y 82 en el Alto Pirineo y Aran. Con respecto al resto de Catalunya, se registraron un total de 13.813 ingresos hospitalarios por ictus, con una edad media de los afectados de 70 años. La red de atención al ictus catalana ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, y actualmente está integrada por una treintena de hospitales de referencia que trabajan coordinadamente para ofrecer una respuesta rápida y eficaz. Los datos muestran un ligero incremento en el número de casos con respecto a años anteriores, atribuido principalmente al envejecimiento de la población.

La activación del Código Ictus, que este 2025 cumple 20 años, ha aumentado más de un 25% en los últimos cuatro años. Los profesionales sanitarios destacan que este sistema ha permitido reducir significativamente los tiempos de actuación, alcanzando en un 95% de los casos un tiempo inferior a los 90 minutos desde la sospecha hasta al inicio del tratamiento.

La red de telemedicina por el territorio

De los 30 hospitales que conforman la red de atención en el ictus, 17 cuentan con el sistema TeleIctus, que permite que neurólogos expertos valoren a distancia a los pacientes durante las 24 horas del día. Este sistema garantiza diagnósticos y decisiones terapéuticas rápidas, especialmente en las zonas más alejadas de los grandes centros urbanos. El Hospital de Vielha ha sido el último centro al incorporarse a esta red.

El SEM, pieza clave en la atención precoz

El Sistema de Emergencias Médicas atendió a 8.315 personas con sospecha de ictus durante el 2024, consolidando una tendencia de incremento continuado. Esta cifra representa un aumento del 40% con respecto al 2019, cuando se atendieron 5.962 pacientes. La mayoría de los afectados tienen más de 65 años (5.774 casos), series del grupo de edad de 46 a 65 años (2.024 pacientes). Por género, un 54% de los afectados son hombres y un 46% mujeres.

La distribución territorial muestra Barcelona Ciutat (1.816 casos) y el Metropolitano Norte (1.792) como las regiones con mayor incidencia, seguimientos por el Metropolitano Sur (1.138) y Gerona (963). Los profesionales del SEM aplican la escala RACE para identificar ictus potencialmente graves, una herramienta desarrollada conjuntamente con el Hospital Hermanos Trias i Pujol que se utiliza en más del 99% de los Códigos Ictus en Catalunya y que también se ha adoptado internacionalmente.

Nuevas tecnologías para mejorar el diagnóstico

Actualmente, los equipos médicos catalanes trabajan en el desarrollo de herramientas avanzadas que permitan discriminar con mayor precisión entre ictus isquémico (obstrucción de la circulación) y hemorrágico (pérdida de sangre). La incorporación de inteligencia artificial y algoritmos de predicción de riesgo está en fase de investigación para mejorar las herramientas disponibles en un futuro próximo.

En Cataluña, el 85% de los ictus son por obstrucción de la circulación en las venas. Gracias a los circuitos cada vez más eficientes, más del 30% de los pacientes reciben terapias para volver a tener una circulación sanguínea normal (trombólisis, trombectomia o ambas). A pesar del incremento en la activación de los códigos ictus, la mortalidad en el tercer mes después de sufrir un ictus se sitúa en torno al 15%, y más de la mitad de los afectados consiguen recuperar una vida independiente.