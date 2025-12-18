Salud dice que los casos de gripe hace dos días que bajan y niega que las urgencias estén colapsadas

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La consellera de Salud, Olga Pané, ha explicado que hace dos días que el número de casos de gripe baja. Sin embargo, ha dicho que no se puede concluir que se haya llegado al pico, ya que puede pasar que vuelva a subir. "Pero cuando menos, ha desacelerado el crecimiento que llevaba", ha dicho en declaraciones a RTVE. Por otra parte, ha negado que las urgencias estén colapsadas y ha manifestado que, en todo caso, están "presionadas". Ha defendido también que las urgencias "no son un parking" y que la gente que hay es atendida y tratada. La consellera ha defendido también utilizar "adecuadamente" las bajas laborales y ha dicho que Catalunya es la segunda comunidad en número de bajas, reconociendo que eso les ha "preocupado".

Pané ha pedido prudencia a la hora de valorar el hecho de que los casos de gripe han bajado en los últimos días, ya que, entre otros, ha insistido en que es un virus que este año ha mutado mucho y que todavía quedan las fiestas de Navidad, cuando suele haber repuntes de contagios. De hecho, ha explicado que mantienen la previsión de que el pico llegue por fiestas, a pesar de volver a puntualizar que estas previsiones se hacen de acuerdo con el comportamiento del virus en temporadas anteriores, pero que este año este ha mutado más.

Con todo, Pané ha valorado que no ve necesario hacer uso de la mascarilla en las comidas de Navidad y ha recordado que donde sí que la han hecho obligatoria está en los centros sanitarios y residenciales. Más allá de eso, ha dicho que se pueden aplicar las medidas generales que se aprendieron durante la covid, como la ventilación de los espacios, el lavado de manos o el uso de mascarilla si se tienen síntomas ante personas vulnerables.

Urgencias "presionadas"

Esta epidemia de gripe comporta más visitas a los servicios de urgencias. A pesar de todo, la consellera ha dicho que estas no están colapsadas aunque sí "presionadas" porque tienen "mucha gente". Ha añadido también que no son casos graves. En este sentido, ha asegurado que no tiene constancia de la denuncia contra el Departamento y contra el Hospital del Mar por la situación de las urgencias en este centro sanitario que han presentado desde de FTC/YAK y la CGT. La consellera ha valorado que con este tipo de actuaciones se busca "darse notoriedad" y ha pedido "contrastar" la información que dan los sindicatos con los responsables clínicos, que es "la gente mejor informada" del centro. "No el sindicato", ha dicho.

En todo caso, ha afirmado que las urgencias son "un lugar donde muere gente", no con la gripe, sino en general, ya que ha apuntado que llega gente en el tramo final de la vida. Ha insistido, pero que la gente recibe tratamiento "inmediatamente" cuando llega a urgencias y que las personas que trabajan están especializadas en tratar a estos enfermos. Ha afirmado también que la gente en urgencias no está necesariamente esperando una cama sino que puede esperar que su evolución le permita marcharse a casa.

Ha explicado que ella misma estuvo hace unos días con un familiar más de 24 horas en las urgencias del Mar y ha defendido que el paciente estuvo "controlado y tratado" en todo momento.

Introducir incentivos

Por otra parte, Pané ha explicado que se están estudiando e introduciendo cambios en el sistema sanitario con el fin de afrontar los retos actuales. Al ser preguntada por la propuesta de los expertos de introducir incentivos a los profesionales, ha explicado que hay más de un sistema posible, y que el ideal es "encontrar la dosis" de cada planteamiento con el fin de aplicar el más positivo. Uno de estos sistemas es el capitativo, mediante el cual el profesional recibe ingresos de acuerdo con los pacientes que tiene asignados y premiando la buena tarea, que se puede traducir en tener la población vacunada, bien controlada de la tensión arterial o que se promuevan actividades comunitarias.

Bajas laborales

Pané se ha referido también a la polémica por la campaña informativa sobre las bajas laborales, explicando que esta se enmarca en un programa de mejora de gestión de las bajas acordado por todas las comunidades autónomas con la Seguridad Social estatal. La consellera ha destacado que Catalunya es la segunda comunidad en número de bajas, "casi a 10 puntos de Madrid o el País Vasco". Ha reconocido que eso les ha preocupado y ha defendido que se tiene que encontrar la manera de garantizar que las bajas se utilizan "correctamente" para descargar el sistema. Además, ha dicho que las bajas representan un 1% del PIB. "Es razonable que se utilicen adecuadamente", ha manifestado.

Sobre las reclamaciones de los médicos, y en concreto las guardias de 24 horas, ha afirmado que se puede plantear establecer turnos o guardias de un tiempo diferente, pero ha afirmado que no puede ser voluntario y las noches tienen que estar cubiertas. Además, ha explicado que este tema se tiene que negociar en el marco de los convenios colectivos.

Sobre si los médicos tienen que tener o no un estatuto propio, ha considerado bueno que haya uno común, pero ha añadido que también es positivo promover mesas específicas para cada colectivo, "y no necesariamente con un solo sindicato".