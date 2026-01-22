Los médicos convocan huelga estatal el 16 de febrero de una semana al mes pero en Catalunya habrá convocatoria propia

Publicado por agències Creado: Actualizado:

Sindicatos médicos del estado español han anunciado una nueva huelga a partir del lunes 16 de febrero para conseguir un convenio propio. Fuentes del sindicato Metges de Catalunya, que hace unos días se integró en el comité de huelga estatal formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos y otras organizaciones, indican a la agencia ACN que el llamamiento para detenerse es de una semana (de cinco días) cada mes hasta junio. Los médicos catalanes, por lo tanto, están llamados a la huelga bajo el paraguas estatal, si bien en Catalunya la protesta tendrá una convocatoria propia para interpelar al Departamento de Salud. Metges de Catalunya tiene previsto que la convocatoria también empiece en febrero y en los próximos días anunciará calendario y formado de las movilizaciones.

En un comunicado, Metges de Catalunya señala que “sin perjuicio de la movilización estatal, de la cual también participa, no renuncia a la convocatoria de una huelga propia, circunscrita en el ámbito catalán.”

El sindicato señala que quiere “mantener la presión” sobre el Departamento de Salud y advierte a la consellera Olga Pané que “no se puede desentender del conflicto”. En este sentido, la organización sindical asegura que Catalunya tiene las competencias y la capacidad de actuación para resolver las demandas de los médicos.

Los médicos catalanes y españoles se han movilizado en los últimos meses para un convenio propio y otras demandas, como medidas ante la sobrecarga asistencial y el agotamiento profesional. Las dos últimas jornadas de huelga de los médicos en Catalunya fueron la semana pasada.

Cinco semanas de huelga señaladas en el calendario y una manifestación en Madrid el 14 de febrero

A principios de enero, Metges de Catalunya y los sindicatos médicos autonómicos más representativos se integraron en el comité de huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) para formar un frente común y actuar de manera “unitaria, coordinada y sostenida” hasta conseguir tener “voz propia” y “un espacio de negociación directa” con el Ministerio de Sanidad, explica la organización catalana en el comunicado.

La primera acción conjunta es la convocatoria de una huelga de cinco días mensuales que empezará en febrero y se alargará inicialmente hasta junio. Los paros programados serán del 16 al 20 de febrero; del 16 al 20 de marzo; del 27 al 30 de abril; del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. Además, el sábado 14 de febrero los sindicatos del comité de huelga han convocado una manifestación unitaria a Madrid.