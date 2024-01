Una 'Alexa' en catalán, a prueba en La Seu

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Vecinos de La Seu d’Urgell pusieron a prueba el jueves ‘Cati’, un asistente virtual en catalán que creó el año pasado el joven estudiante de la capital del Alt Urgell Markus Urban Casanovas para ayudar a los mayores gracias a la inteligencia artificial. Este ‘estreno’ se llevó a cabo en el Punt Òmnia, donde un grupo de voluntarios con diferentes niveles de experiencia tecnológica se familiarizaron con este sistema, que puede ayudar al colectivo a poner música, conocer la previsión meteorológica, consultar una receta culinaria, saber la actualidad o alertar de una emergencia, entre otras muchas utilidades. “Esta prueba piloto ha permitido evaluar la implementación actual y ha generado muchas ideas interesantes para ampliar las funciones de ‘Cati’, que sigue en fase de desarrollo”, explicó Urban, quien destacó que durante la sesión se plantearon sugerencias muy útiles para mejorar el programa. Por su parte, la dinamizadora del Punt Òmnia, Ester Collado, dijo que con la realización de esta prueba piloto “hemos podido comprobar los aspectos positivos de la Inteligencia Artificial”. Al respecto, Collado aseguró que “poder colaborar con Markus Urban ha sido toda una experiencia de aprendizaje sobre esta tecnología y sobre aquello que podemos hacer para ayudar a las personas mayores” y añadió que “ahora solo queda que el joven acabe de desarrollar esta herramienta y nos volveremos a encontrar para ver los avances y los cambios que ha introducido en ‘Cati’”.

Como ya publicó SEGRE, con tan solo 17 años, Urban creó esta versión catalana de ‘Alexa’ en un proyecto tecnológico de segundo de Bachillerato en el instituto Joan Brudieu, con el que ganó premio especial de la Fundació Catalunya La Pedrera Exporecerca Jove. El reconocimiento le permitió participar en la Intel International Science and Engineering Fair, la feria de trabajos de investigación para estudiantes preuniversitarios más importante y una de las más prestigiosas del mundo que se celebró en mayo del año pasado en Estados Unidos. El nombre del asistente ‘Cati’ viene de la palabra ‘català’. Sobre la idea del proyecto, explicó que “hasta ahora no existía un asistente que funcionara y hablara en nuestra lengua y esto era algo que me motivaba”.