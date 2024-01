El alcalde de Puigverd critica las asociaciones solo de mujeres

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

“Una asociación de mujeres es sexista”. Así lo aseguró ayer el alcalde de Puigverd de Lleida, Josep Solsona, durante una formación en materia de igualdad de trato y no discriminación dirigida a personal técnico y responsables de entes locales de la veguería de Lleida. El primer edil se mostró contrario a hacer distinciones por razón de género, sea cual sea. “En una sociedad igualitaria no deberían haber asociaciones femeninas ni masculinas”, defendió Solsona en la actividad impulsada por la conselleria de Igualdad y Feminismos, que se celebró en la delegación del Govern en Lleida. Participantes en la reunión rebatieron esta postura y subrayaron la importancia de las entidades que promueven la participación activa del colectivo femenino. La sesión introductoria tenía como objetivo dotar al personal técnico de los conocimientos y los recursos necesarios para detectar y abordar cualquier tipo de discriminación en el contexto del ejercicio de la función pública, de acuerdo con la Ley 19/2020. Estuvo liderada por la directora de los servicios territoriales de Igualdad, Elena Fuses, quien destacó la importancia de “difundir la normativa actual para que juntos avancemos hacia una sociedad más equitativa”. Recordó que la Oficina de Igualdad de Trato atiende doce motivos de discriminación como pueden ser el sexo, la raza, la orientación sexual y la identidad de género o la apariencia física. “Otros ámbitos como el lingüístico son menos desconocidos. Es decir, una persona puede denunciar cuando se sienta discriminado por utilizar una lengua, como por el ejemplo el catalán”. Entre las acciones que se están llevando a cabo destacó la encuesta para conocer la opinión y la experiencia de la ciudadanía de Catalunya en relación a las discriminaciones. En noviembre del año pasado se enviaron cartas a una muestra de más de 50.000 personas. “Ya han respondido a la encuesta 7.000 personas por vía telemática y otras 1.000 en papel. A todas aquellas que no han participado se les ha ofrecido la posibilidad de que un encuestador/a se acerque a su domicilio para rellenarla de forma presencial”, explicó Fuses, quien apuntó que “una muestra de 8.000 o más encuestados es muy válida para tener una radiografía sobre las discriminaciones que perciben los catalanes, como el antigitanismo o la discriminación por problemas de salud mental”.