Los testamentos vitales suben un 50% en Lleida con 579 registrados en 2023

Cerca de 4.500 leridanos han dejado por escrito qué tratamientos médicos desean o no recibir en el final de la vida. La firma de testamentos vitales registró en 2023 una cifra récord, con 579, en las comarcas leridanas. Se ha aprobado una reforma para hacer más accesible este documento al poder hacerse ante un médico sin notario ni tres testigos.

Cada vez son más los leridanos que dejan por escrito cómo quieren ser tratados en el final de la vida. Aunque todavía es minoritario el porcentaje de población que registra un documento de voluntades anticipadas, no llegando ni al 2% del total, la firma de testamentos vitales ha ido al alza en los últimos años gracias a la entrada en vigor de la ley de la eutanasia y, ahora, con la aprobación por parte del Parlament de un cambio en la ley para que su registro sea mucho más ágil y accesible. Según los datos facilitados por el departamento de Salud a SEGRE, en 2023 hubo un repunte muy significativo en el registro de testamentos vitales en las comarcas leridanas. Así, subieron un 50% respecto a 2022, con un total de 579. Es la cifra más alta desde que entró en vigor este registro.

En las últimas dos décadas, concretamente desde 2002, un total de 4.493 leridanos han dejado por escrito qué tratamientos médicos quieren o no recibir en caso de estar incapacitados en ese momento. Un paso decisivo para preservar no solo los derechos y voluntades del paciente sino también para hacer más fácil la toma de decisiones por parte de las familias y allegados. Tras la aprobación la semana pasada por parte del Parlament, ya no será necesario que se formalice ante notario o con tres testigos, sino que se podrá hacer ante un médico o profesional de enfermería de referencia. Un cambio, impulsado por la Associació Dret a Morir Dignament, que facilitará el trámite y el acceso a este derecho. Según la entidad, había personas que no podían hacerlo porque no tenían una red social que les permitiera encontrar estos tres testigos o no podían pagar un notario. El documentos de voluntades anticipadas o testamento vital promueve la autonomía del paciente a la hora de tomar decisiones relativas a a su salud inclulso cuando ya no puede decidir por él mismo. También sirve para designar un representante como interlocutor válido con los sanitarios e incluir si se desea recibir la eutanasia. Debe registrarse en el Salud (https://canalsalut.gencat.cat) o ante notario para que pueda constar en el historial clínico y consultarse en la Meva Salut.

A juicio por una transfusión a un testigo de Jehová

El Juzgado de lo Penal 2 de Lleida ha acogido estos días el juicio a una doctora del hospital Arnau de Vilanova de Lleida a la que un paciente testigo de Jehová ha denunciado por hacerle una transfusión de sangre, según él, sin su consentimiento. La acusación particular solicita que se le impongan 15 meses de prisión además de una inhabilitación profesional durante dos años. La Fiscalía y la defensa de la doctora piden la absolución al considerar que actuó correctamente para salvarle la vida. El paciente señaló en el juicio que él no dio su consentimiento para recibir la transfusión y que prefería morir mientras que la doctora alegó que no quiso firmar el rechazo a recibir tratamiento. En su declaración, la facultativa recordó que lo primero que hizo fue consultar si en la historia clínica del paciente había un documento de voluntades anticipadas en el que hubiera expresado su voluntad, que no lo había. Asimismo, la defensa de la doctora y la Fiscalía alegan que un familiar expresó la voluntad de llevar a cabo la transfusión después de que el paciente delegara la decisión en él. Un tema que ha vuelto a abrir el debate sobre la necesidad del testamento vital.