Los pequeños reinan en carnaval

Publicado por Laia Pedrós Verificado por Creado: Actualizado:

Decenas de niños y niñas participaron ayer en la XL Marató de l’Ou en el barrio de Cappont. - JORDI ECHEVARRIA Decenas de niños y niñas participaron ayer en la XL Marató de l’Ou en el barrio de Cappont. - JORDI ECHEVARRIA Decenas de niños y niñas participaron ayer en la XL Marató de l’Ou en el barrio de Cappont. - JORDI ECHEVARRIA Decenas de niños y niñas participaron ayer en la XL Marató de l’Ou en el barrio de Cappont. - JORDI ECHEVARRIA Decenas de niños y niñas participaron ayer en la XL Marató de l’Ou en el barrio de Cappont. - JORDI ECHEVARRIA Decenas de niños y niñas participaron ayer en la XL Marató de l’Ou en el barrio de Cappont. - JORDI ECHEVARRIA

Ponent ya se encuentra inmerso en una de las fiestas más alocadas del año: el carnaval. En Lleida ciudad, los ‘atletas’ más intrépidos mostraron su pericia en la XL Marató de l’Ou en la rambla de Doctora Castells. La lluvia obligó a suspender el particular Carnestoltes del Centre Històric, que tenía previsto hacer las delicias de los más pequeños con talleres de disfraces, pintacaras, bitlles y otras muchas propuestas de ocio. Asimismo, los niños y niñas fueron ayer los protagonistas en Tàrrega, Agramunt o Sort La segunda jornada festiva de la capital del Urgell contó con una rúa multitudinaria que fue desde la plaza del Carme hasta la plaza Major con la Toltes y els Poca-soltes. El recorrido finalizó con una chocolatada solidaria y un espectáculo de animación de La Cremallera. Para completar la tarde, tuvo lugar la subida del burro al campanario, actividad que se avanzó en horario para que la pudiese disfrutar el público infantil. También en Agramunt, que este año celebra una fiesta de temática mexicana, los más pequeños presumieron de disfraces. El Rei Carnestoltes, su corte de demonios y la Reina Xurripampi recogieron a los menores en los centros escolares. Aunque no hubo rúa a causa de la lluvia, la celebración se trasladó al pabellón. La jornada finalizó con el pregón Mex-Munt, una cena mexicana y una fiesta con música de La Tropical, Mon DJ y DJ Alegre. Por su parte, los escolares de Sort llenaron las calles de música y color con la Xaranga Xafarrostolls. La celebración finalizó en el Casal Cívic, donde repartieron coca y chocolate entre todos los asistentes. En Solsona, ayer dieron la bienvenida al Carnestoltes Infantil, celebraron L’Ou Com Balla y el Ball de la Patacada y estaba previsto poner el broche final a la jornada con un concierto de los grupos Bossonaya, El Pony Pisador y Mercabanda. Las comarcas leridanas celebrarán hoy el gran día de la fiesta del desenfreno con una multitud de rúas que animarán diferentes municipios.