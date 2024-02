Cielo en 3D en el Montsec

Publicado por Laura García Verificado por Creado: Actualizado:

El Parc Astronòmic del Montsec (PAM)de Àger inaugurará hoy su 16 temporada con varias novedades, con mejoras tanto en el planetario como en las instalaciones y con el objetivo de hacer llegar la ciencia a la ciudadanía compartiendo el aerotermia de la Serra del Montsec. Entre las novedades, destacan las experiencias en 3D con recreaciones del cielo actual o de cualquier época así como reproducciones de películas en 6K. De esta forma, el público disfrutará de una inmersión visual completa con una navegación virtual por el espacio en dos y tres dimensiones. Además, contará con un sistema interactivo con ocho botones, único en el Estado, para que los visitantes puedan intervenir y tomar decisiones durante las actividades.

En cuanto a las experiencias, a lo largo del año el planetario del Ull del Montsec, que ya está 100% renovado, continuará ofreciendo las proyecciones del icónico álbum de Pink Floyd The Dark Side of the Moon, la celebración del Festival d’Astronomia y el ciclo Música Sota les Estrelles. Salvador Ribas, director del PAM, también avanzó las nuevas mejoras que están en marcha, como la apuesta por la energía verde con la instalación de sistemas de aerotermia para dejar atrás el uso de calderas de gasoil a finales de año y la instalación de un radiotelescopio. El equipamiento, el segundo más visitado de las comarcas leridanas tras la Seu Vella, confía en superar los cerca de 30.000 visitantes del año pasado.