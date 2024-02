Veterinarios alertan de que hay "evidencia científica" del "sufrimiento" en los 'correbous'

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

Buena parte de los veterinarios que han comparecido este viernes en el Parlament de Catalunya han constatado que hay "evidencia científica" del "sufrimiento" en los correbous. Y han alertado a los diputados de que tienen un "dilema moral", porque no se puede separar "espectáculo" y "sufrimiento". Así lo han expresado en la ponencia de la reforma legislativa que podría prohibir los espectáculos de bueyes embolados, capllaçats y al mar. Expertos en bienestar animal, como Antoni Dalmau, Jaume Fatjó y Josep Maria Rufí, han pedido "coherencia" a los grupos a la hora de tomar su decisión. En cambio, Jordi Vendrell, miembro de la comisión de bueyes del Colegio de Veterinarios de Tarragona, ha denunciado "censura" y que "se está imponiendo la cultura de la cancelación" a la tauromaquia.

El veterinario Antoni Dalmau, investigador del programa de bienestar animal del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), ha asegurado que, "si tuviera que plantear un protocolo que provocara angustia" a los bueyes, "escribiría una serie de puntos que se cumplen en estas tres prácticas": sacar al animal de su entorno, aislarlo del grupo y limitarle los movimientos. "No tengo ninguna duda que estamos afectando al bienestar animal y que lo estamos haciendo de forma deliberada", ha argumentado. "¿Es tan grave como clavarle una espada? No. ¿Quiere decir eso que no haya maltrato? No", ha añadido Antoni Dalmau, que ha señalado que "hay un sufrimiento psíquico" y que se puede comprobar "sólo viendo la reacción del animal": "sufrimiento, angustia, estrés o miedo".

Por su parte, Jaume Fatjó, miembro del Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de la UAB, ha advertido que "cualquier estrategia que tratara de minimizar el sufrimiento va en contra del espectáculo", porque "el sufrimiento y el espectáculo son la misma cosa". En este sentido, ha señalado que los diputados están ante un "dilema moral" y que, una vez constatada que hay sufrimiento animal, tienen tres escenarios.

Los dos primeros, según Fatjó, son constatar que el animal sufre y decidir prohibirlo o mantener el espectáculo en función, basándose argumentos diferentes. La tercera opción, que ha considerado que "no es válida", es "aceptar el espectáculo aplicando medidas cosméticas para intentar esconder el sufrimiento". Y ha concluido dirigiéndose a los diputados: "Hagan lo que hagan, que la opción sea coherente".

La prohibición en Torroella de Montgrí

Josep Maria Rufí, veterinario especializado en clínica bovina y exalcalde de Torroella de Montgrí por ERC, ha constatado que "los correbous han sido tratados como excepción en nombre de la tradición". No obstante, ha alertado que "la tradición no exime de la vulneración de derechos a los animales". Y ha remarcado: "Todos los correbous son un claro ejemplo de maltrato animal. Los embolados, capllaçats y al mar. Es una evidencia científica". En este sentido, Josep Maria Rufí también ha rebatido que la prohibición de los correbous en su municipio, Torroella de Montgrí, "no ha comportado ningún conflicto social", como tampoco ha pasado en Roses o Reus, que dejaron de celebrar estos espectáculos el mismo año.

Denuncia de "censura" y "cancelación"

Una posición muy diferente de la mayoritaria ha expresado Jordi Vendrell, miembro de la comisión de bueyes del Colegio de Veterinarios de Tarragona. "¿Sufre el buey embolado? Sí. ¿Sufre el buey capllaçat? Sí. ¿Y los bueyes en el mar? Pues sí. ¿Y los pollos sacrificados en los mataderos? Posiblemente más que los bueyes", ha afirmado Vendrell. El veterinario de las Terres de l'Ebre ha centrado buena parte de su comparecencia en denunciar que "nos están imponiendo una cultura de la cancelación". En este sentido, ha alertado que "promover la abolición es una manera de colaborar con la censura cultural". Y ha destacado: "Cuando un régimen prohíbe un libro, una película o una canción, siempre lo hace apelando a un bien superior a proteger". Ha concluido asegurando que no volverá al Parlament si lo vuelven a citar para hablar de bueyes.

Los veterinarios actuantes

En representación del Consejo de Colegios Veterinarios de Catalunya, su presidenta, Verónica Araunabeña ha señalado que dentro del colectivo hay "diferentes sensibilidades y campos de especialización". A preguntas de los diputados, ha explicado que en los espectáculos taurinos actúan dos tipologías de veterinarios: los especialistas y los clínicos (cuándo hay algún animal que requiere atención). Araunabeña ha dejado claro que, aunque no se lo pida la ley, estos veterinarios "hacen una valoración del estrés y de si pueden salir o no", y que "vigilan mucho el bienestar de los animales".