Más allá del cáncer infantil

Jóvenes y adolescentes alzan la voz contra el cáncer infantil. Y lo hacen para visibilizar una enfermedad de la que consideran que no se habla lo suficiente y que aún debe soportar estigmas y discriminaciones. Por ello se suman al voluntariado con la asociación Afanoc de Lleida para dar su apoyo a otros jóvenes que pasan o han pasado por lo mismo que ellos y poder sensibilizar a la sociedad para que los vean “más allá del cáncer”. Ares Santiago es una joven de 18 años de Lleida a la que diagnosticaron una leucemia linfoblástica aguda tipo B. Explica a SEGRE que actualmente se encuentra bien, haciendo vida normal, aunque aún tiene algunas limitaciones. “Todo el proceso lo he vivido de la manera más positiva posible y con ganas de vencer a la enfermedad”, señala. “Lo más duro para mí fue ver a mis padres llorar cuando supieron el diagnóstico, además de los efectos secundarios de los tratamientos que me hacían pasar muy malos ratos”. En la misma línea, David Pujol, de 17 años y vecino de Almacelles, recuerda que el diagnóstico que recibió de leucemia también fue uno de los momentos más duros del proceso. “Tener que dejar tu vida atrás para formar otra totalmente diferente a lo que estás acostumbrado es de lo que más me costó”, añade. David también asegura que, a pesar de encontrarse bien, algunos días “tengo algunos dolores musculares debido a los efectos secundarios de alguna de las medicaciones”.

Tanto Ares como David pasaron por la Casa dels Xuklis para poder someterse a los tratamientos en hospitales de Barcelona. “Estar lejos de la familia a veces era un poco difícil de gestionar, pero nos sentimos muy arropados”, relata David. Por su parte, Ares explica que “echaba mucho de menos a mi familia, amigos y mascotas, pero el paso por la casa me ayudó mucho, ya no solo por darme un hogar durante el tratamiento sino por todas las personas que he conocido ”. La necesidad de visibilizar la enfermedad es una de las reivindicaciones de los más jóvenes. Y una de las razones para acabar con los estigmas. “No somos solo la enfermedad, somos más que eso. Porque la gente cuando se da cuenta de que tienes cáncer te ven como una persona débil y nos tendrían que ver como personas guerreras y luchadoras”, reivindica Ares. “Creo que se habla poco del cáncer, ya que parece que es una cosa que no puedes llegar a tener al ser un niño o adolescente o solo lo tiene la gente mayor”, asegura David que, como Ares, son voluntarios del grupo de jóvenes de Afanoc. “Quería poder ayudar de alguna manera a todos los niños y adolescentes que están pasando por lo mismo”, coinciden ambos.

La Seu Vella acogerá la undécima ‘Posa’t la gorra!’ el 3 de marzo

La Seu Vella de Lleida acogerá el próximo 3 de marzo la undécima fiesta Posa’t la gorra! organizada por la delegación en Lleida de la Associació de Famílies i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, Afanoc. El lema de este año es I mira més enllà!”, precisamente con el objetivo de visibilizar el cáncer infantil e invitar a la sociedad a mirar más allá y no dejarse llevar por las apariencias. Como en cada edición, la fiesta cuenta con una gorra exclusiva, a un precio de 8 euros, que sirve como entrada para el día de la celebración y se puede adquirirse tanto en la entidad como en los más de 60 establecimientos colaboradores en la ciudad y en el resto de la provincia. En esta ocasión es obra de la artista brasileña Tarsila Schubert, quien ha diseñado una gorra en tonos verdes y con un ojo encima de la visera para enfatizar el lema de la campaña. La entidad anima a la población a seguir colaborando con la compra de la gorra. Afanoc apoya con servicios gratuitos a las familias y a los niños y adolescentes que sufren un cáncer infantil.

“Protagonistas” del manifiesto

Ares y David serán dos de los jóvenes encargados de leer el manifiesto de este año de la fiesta solidaria. Afanoc atiende a más de un centenar de familias y el 20% de los pacientes que pasan por la Casa dels Xuklis son de Lleida.